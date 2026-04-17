Uzman Uyardı: Sabah Uyandığınızda Bacağınız Ağrıyorsa Dikkat!

Bu rahatsızlıkta görülen ağrı genellikle dinlenme halindeyken değil, hareket sırasında ortaya çıkıyor. Yürürken başlayan ve kısa bir dinlenmeyle azalan bu ağrı, tıpta “aralıklı topallama” (intermittent claudication) olarak adlandırılıyor. Kişiler çoğunlukla bu hissi “derin, baskılayıcı bir sızı” şeklinde tarif ediyor.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler

NHS verilerine göre hastalık bazı kişilerde belirti vermeden ilerleyebiliyor. Ancak aşağıdaki işaretler önemli bir uyarı niteliği taşıyabilir:

Bacak ve ayaklarda kılların azalması

Uyuşma veya güçsüzlük hissi

Yavaş uzayan, kırılgan tırnaklar

İyileşmeyen yaralar (ülserler)

Cilt renginde solukluk veya morarma

Parlak ve incelmiş cilt görünümü

Erkeklerde erektil disfonksiyon

Bacak kaslarında incelme

Ayrıca ayakların normalden daha soğuk olması ve kesiklerin geç iyileşmesi de kan dolaşımının yetersiz olduğuna işaret edebilir.

Risk faktörleri ve çözüm yolları

Uzmanlara göre bu hastalığın en önemli nedenlerinden biri sigara kullanımı. Bunun yanı sıra yüksek kolesterol, hipertansiyon ve diyabet de riski artırıyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri büyük önem taşıyor.

İlginç ama gerçek: Ağrıya rağmen kontrollü egzersiz yapmak faydalı. Çünkü fiziksel aktivite, yeni damar oluşumunu destekleyerek kan dolaşımını iyileştirebiliyor. Aynı zamanda kolesterolü düşürüyor, tansiyonu dengeliyor ve kan şekerini kontrol altında tutuyor.