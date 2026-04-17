Uzman Uyardı: Sabah Uyandığınızda Bacağınız Ağrıyorsa Dikkat!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 10:30

Sabah uyanınca bacakta hissedilen ağrılar çoğu zaman yorgunluk ya da yaşlanma belirtisi gibi görülse de uzmanlar bu yaklaşımın riskli olabileceği konusunda uyarıyor. BBC ekranlarında konuşan Dr Xand van Tulleken, özellikle dolaşım sistemiyle ilgili ciddi hastalıkların bu tür basit sanılan şikâyetlerin arkasında olabileceğini belirterek, belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

BBC ekranlarında konuşan Dr Xand van Tulleken, sabah uyanıldığında hissedilen bacak ağrılarının hafife alınmaması gerektiği konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Uzman isim, bu tür şikâyetlerin yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

“Bacaklar için kalp krizi gibi olabilir”

Dr. van Tulleken’e göre bacaklarda hissedilen bazı ağrı türleri, ciddi bir dolaşım problemi olan Periferik Arter Hastalığıile ilişkili olabilir. Bu hastalıkta damarlar zamanla daralır, sertleşir ve kolesterol birikimi nedeniyle kan akışı azalır. Sonuç olarak kaslara yeterli oksijen ulaşmaz ve ağrı ortaya çıkar. Uzman, bu durumu “bacaklar için anjina” olarak tanımlarken, ileri vakalarda “bacaklar için kalp krizi” benzeri sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Ağrı nasıl ortaya çıkıyor?

Bu rahatsızlıkta görülen ağrı genellikle dinlenme halindeyken değil, hareket sırasında ortaya çıkıyor. Yürürken başlayan ve kısa bir dinlenmeyle azalan bu ağrı, tıpta “aralıklı topallama” (intermittent claudication) olarak adlandırılıyor. Kişiler çoğunlukla bu hissi “derin, baskılayıcı bir sızı” şeklinde tarif ediyor.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler

NHS verilerine göre hastalık bazı kişilerde belirti vermeden ilerleyebiliyor. Ancak aşağıdaki işaretler önemli bir uyarı niteliği taşıyabilir:

  • Bacak ve ayaklarda kılların azalması

  • Uyuşma veya güçsüzlük hissi

  • Yavaş uzayan, kırılgan tırnaklar

  • İyileşmeyen yaralar (ülserler)

  • Cilt renginde solukluk veya morarma

  • Parlak ve incelmiş cilt görünümü

  • Erkeklerde erektil disfonksiyon

  • Bacak kaslarında incelme

Ayrıca ayakların normalden daha soğuk olması ve kesiklerin geç iyileşmesi de kan dolaşımının yetersiz olduğuna işaret edebilir.

Risk faktörleri ve çözüm yolları

Uzmanlara göre bu hastalığın en önemli nedenlerinden biri sigara kullanımı. Bunun yanı sıra yüksek kolesterol, hipertansiyon ve diyabet de riski artırıyor. Bu nedenle düzenli sağlık kontrolleri büyük önem taşıyor.

İlginç ama gerçek: Ağrıya rağmen kontrollü egzersiz yapmak faydalı. Çünkü fiziksel aktivite, yeni damar oluşumunu destekleyerek kan dolaşımını iyileştirebiliyor. Aynı zamanda kolesterolü düşürüyor, tansiyonu dengeliyor ve kan şekerini kontrol altında tutuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
