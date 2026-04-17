Hafta Sonu Havalar Değişiyor! Sıcaklıklar Düşecek, Yağış Yurt Geneline Yayılacak

Hafta Sonu Havalar Değişiyor! Sıcaklıklar Düşecek, Yağış Yurt Geneline Yayılacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 07:34

Hafta sonuna girilirken yurt genelinde hava koşullarında önemli bir değişim bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıklar düşüşe geçerken, birçok bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hafta sonu yurt genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim bekleniyor.

Hafta sonu yurt genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kuzeybatıdan başlayarak azalacak ve yer yer normallerin altına inecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Güney ve batı bölgelerde ise toz taşınımı görülebileceği ifade ediliyor.

Cumartesi günü, Kıyı Ege ve Edirne’nin batısı dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara’da kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneydoğulu rüzgârın kuvvetli eseceği bildiriliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ ve kar erimesi riskine karşı uyarı yapılıyor.

Pazar günü de parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yurt genelinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanaklar görülecek. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
