Hafta Sonu Havalar Değişiyor! Sıcaklıklar Düşecek, Yağış Yurt Geneline Yayılacak

Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz ile İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Güney ve batı bölgelerde ise toz taşınımı görülebileceği ifade ediliyor.

Cumartesi günü, Kıyı Ege ve Edirne’nin batısı dışında kalan bölgelerde aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara’da kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneydoğulu rüzgârın kuvvetli eseceği bildiriliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ ve kar erimesi riskine karşı uyarı yapılıyor.

Pazar günü de parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yurt genelinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanaklar görülecek. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.