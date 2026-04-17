Hapşırığı Anında Kesen İçecek Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 15:16

Alerji sezonunda artan hapşırma şikâyetlerine karşı, yeni bir araştırma dikkat çeken bir içeceğin bu refleksi azaltabileceğini öne sürüyor. Ancak uzmanlar, etkilerin kesinleşmesi için daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Alerji sezonu bazı insanlar için tam anlamıyla kabusa dönüşürken, çözüm bu kez eczane raflarından değil, market raflarından geliyor.

Yeni bir araştırma, popüler yeşil içecek matcha çayının hapşırma refleksi üzerinde etkili olabileceğini öne sürüyor.

Japonya’da yapılan deneysel çalışmada, matcha özü verilen ve alerji benzeri reaksiyonlar geliştirmesi sağlanan farelerde hapşırma belirtilerinin azaldığı gözlemlendi. Haftalar süren düzenli kullanımın ardından, alerjenlere karşı ortaya çıkan tepkilerin daha “hafif” seyrettiği bildirildi.

Araştırmanın en dikkat çekici kısmı ise etki mekanizması.

Geleneksel alerji ilaçları bağışıklık sistemini baskılayarak çalışırken, matcha’nın doğrudan beyin sapındaki hapşırma refleksiyle ilgili sinirsel sinyalleri etkilediği düşünülüyor. Yani mesele bağışıklık değil, daha çok “refleksin kendisi”.

Bilim insanlarına göre bu etki, matcha içinde bulunan bazı bioaktif bileşenlerle (özellikle antioksidan ve aminoasit içerikleriyle) ilişkili olabilir. Ancak burada önemli bir detay var: Farelere verilen dozlar, normal bir fincan çaydaki miktarın oldukça üzerinde.

Uzmanlar bu noktada temkinli. İnsanlarda aynı etkiyi doğrulayan net bir veri yok. Yani “matcha iç, alerji biter” gibi bir durum henüz söz konusu değil. Yine de araştırma, alerjilerin nasıl çalıştığını anlamak için farklı bir kapı aralıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
