Hapşırığı Anında Kesen İçecek Açıklandı

Geleneksel alerji ilaçları bağışıklık sistemini baskılayarak çalışırken, matcha’nın doğrudan beyin sapındaki hapşırma refleksiyle ilgili sinirsel sinyalleri etkilediği düşünülüyor. Yani mesele bağışıklık değil, daha çok “refleksin kendisi”.

Bilim insanlarına göre bu etki, matcha içinde bulunan bazı bioaktif bileşenlerle (özellikle antioksidan ve aminoasit içerikleriyle) ilişkili olabilir. Ancak burada önemli bir detay var: Farelere verilen dozlar, normal bir fincan çaydaki miktarın oldukça üzerinde.

Uzmanlar bu noktada temkinli. İnsanlarda aynı etkiyi doğrulayan net bir veri yok. Yani “matcha iç, alerji biter” gibi bir durum henüz söz konusu değil. Yine de araştırma, alerjilerin nasıl çalıştığını anlamak için farklı bir kapı aralıyor.