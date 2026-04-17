Schengen’de Yeni Dijital Sınır Sistemi Kaos Yarattı: Saatler Süren Kuyruklar ve Tepkiler Büyüyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 14:37

Avrupa Birliği’nin Schengen Bölgesi’nde devreye aldığı yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES), sınır kapılarında beklenen hız ve kolaylığı sağlamak yerine bazı noktalarda ciddi yoğunluklara yol açtı. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede havalimanlarında oluşan uzun kuyruklar, yolcuların saatlerce pasaport kontrolünde beklemesine neden oldu. Yetkililer sistemin sorunsuz işlediğini savunurken, havacılık sektörü yoğunlukların özellikle yaz döneminde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Avrupa Birliği’nin Schengen Bölgesi’nde uzun süredir planladığı dijital sınır sistemi Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla tüm üye ülkelerde tamamen devreye alındı.

Yeni uygulama, Schengen’e giriş yapan üçüncü ülke vatandaşları için pasaport kontrolünü biyometrik verilerle birleştirerek sınır geçiş süreçlerini kökten değiştiriyor. Sistem, Türkiye dahil Schengen’e vizesiz ya da vizeyle seyahat eden tüm yolcuları doğrudan etkiliyor.

EES’in temel farkı, girişlerde artık yalnızca pasaport kontrolünün yeterli olmaması. Schengen bölgesine ilk kez giriş yapan yolculardan yüz fotoğrafı ve parmak izi alınıyor, bu veriler dijital bir dosyada saklanıyor. Daha sonraki girişlerde ise bu bilgiler tekrar toplanmıyor; sistem mevcut biyometrik kayıt üzerinden hızlı doğrulama yapıyor. Vize başvurusu sırasında parmak izi verilmiş kişiler için süreç daha sınırlı ilerlerken, vizesiz giriş hakkı olan yolcuların hem yüz hem parmak izi verisi sisteme işleniyor. 12 yaş altı çocuklar ise parmak izi uygulamasının dışında tutuluyor.

Yeni sistemin en önemli hedeflerinden biri, Schengen bölgesinde “kalış süresi takibini” daha sıkı hale getirmek.

Yasal süresini aşan yolcular sistem tarafından otomatik olarak tespit edilecek ve bu bilgiler kayıt altına alınacak. Aynı şekilde giriş reddi gibi durumlar da dijital profilde yer alacak ve sonraki vize veya seyahat başvurularında değerlendirmeye etki edebilecek. Uzun vadede ise pasaport damgalarının tamamen kaldırılması planlanıyor.

AB yetkilileri EES’i yalnızca bir güvenlik aracı olarak değil, aynı zamanda sınır geçişlerini hızlandıran bir altyapı olarak konumlandırıyor. İlk uygulamalarda milyonlarca giriş kaydı oluşturulduğu, binlerce kişinin girişinin reddedildiği ve yüzlerce riskli profilin tespit edildiği belirtiliyor. Sistemle birlikte kimlik sahteciliğinin azaltılması ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

EES’in ardından sıradaki adım ise 2026 sonunda devreye alınması beklenen ETIAS olacak. Bu sistemle birlikte vizesiz seyahat eden yolcuların da önceden dijital izin alması gerekecek. Schengen Bölgesi’nin dijital sınır mimarisi böylece kademeli olarak tamamen yeni bir yapıya dönüşmüş olacak.

Schengen'in yeni dijital sınır sistemi tepki topladı 👇🏻

twitter.com

'EES giriş/çıkış sisteminin uygulamaya alınması açıkça bir felakete dönüşmüş durumda; 4 saate varan kuyruklara neden oluyor ve yolcular uçağa binemeden uçaklar kalkıyor. Kısa süre önce Atina’dan çıkış yaparken uzun kuyruklarda bekledim; bekleme süresi neredeyse 2 saate yakındı ve bazı yolcuların uçuşlarını kaçırmaması için görevliler onları sıradan çıkarıyordu.

Yolcular, otellere, barlara, restoranlara ve turistik yerlere para harcayan müşterilerdir. Avrupa Birliği’nin müşterilerine bu kadar umursamaz davranmak yerine onları gözetmesi gerekir.

Kuyrukların aşırı uzadığı durumlarda sistem geçici olarak askıya alınabilir. Ayrıca birçok AB havalimanında pek çok gişenin boş olduğunu gördüm; daha fazla sınır görevlisi görevlendirilebilir.

Milano’da yakın zamanda yaşanan ve yüzlerce yolcunun uçağını kaçırdığı olay tamamen önlenebilirdi. Yüksek maaş alan birilerinin sorumluluk alması yeterli olurdu. Bu durum easyJet’in suçu değil, katı ve esnek olmayan sistemlerin sonucu.

Bu hafta Gatwick’te Birleşik Krallık pasaport kontrolünden geçtim; e-kapılarda ve görevli kontrollerinde bekleme süresi 1 dakikadan azdı. Biz yapabiliyorsak, onlar da yapabilir. Yaklaşan yaz tatili yoğunluğu oldukça zor geçebilir.'

"Hamile kadınların saatlerce ayakta beklemek zorunda kaldığına şahit oldum." 👇🏻

twitter.com

'Bunu Mart ayında Lanzarote Havalimanı’nda yaşadım. Tuvalet olmadığı için küçük çocukların altına kaçırdığına, hamile kadınların saatlerce ayakta beklemek zorunda kaldığına şahit oldum. Bu durum gerçekten kabul edilemez. AB, tatil paramızı istiyor ama bize adeta hayvan muamelesi yapıyor.'

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
