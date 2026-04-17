Schengen’de Yeni Dijital Sınır Sistemi Kaos Yarattı: Saatler Süren Kuyruklar ve Tepkiler Büyüyor

Yasal süresini aşan yolcular sistem tarafından otomatik olarak tespit edilecek ve bu bilgiler kayıt altına alınacak. Aynı şekilde giriş reddi gibi durumlar da dijital profilde yer alacak ve sonraki vize veya seyahat başvurularında değerlendirmeye etki edebilecek. Uzun vadede ise pasaport damgalarının tamamen kaldırılması planlanıyor.

AB yetkilileri EES’i yalnızca bir güvenlik aracı olarak değil, aynı zamanda sınır geçişlerini hızlandıran bir altyapı olarak konumlandırıyor. İlk uygulamalarda milyonlarca giriş kaydı oluşturulduğu, binlerce kişinin girişinin reddedildiği ve yüzlerce riskli profilin tespit edildiği belirtiliyor. Sistemle birlikte kimlik sahteciliğinin azaltılması ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

EES’in ardından sıradaki adım ise 2026 sonunda devreye alınması beklenen ETIAS olacak. Bu sistemle birlikte vizesiz seyahat eden yolcuların da önceden dijital izin alması gerekecek. Schengen Bölgesi’nin dijital sınır mimarisi böylece kademeli olarak tamamen yeni bir yapıya dönüşmüş olacak.