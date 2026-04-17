İnsanlar Neden Uzuv Yenileyemiyor? Bilim İnsanları “Anahtar”ı Oksijende Bulmuş Olabilir

İnsanlar Neden Uzuv Yenileyemiyor? Bilim İnsanları “Anahtar”ı Oksijende Bulmuş Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 14:05

Bilim dünyası, insan vücudunun en büyük gizemlerinden birine yeniden odaklandı: kaybedilen uzuvların neden geri çıkmadığı. Yeni bir araştırma, bunun gen eksikliğinden değil, hücrelerin oksijeni algılama biçiminden kaynaklanabileceğini ortaya koyuyor. Bulgular, rejenerasyonun aslında tamamen kaybolmadığını, doğru sinyallerle yeniden tetiklenebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Independent

Uzuv kaybı yaşayan insanların en büyük sorularından biri yıllardır değişmiyor: Neden bazı canlılar kaybettikleri uzuvları yeniden oluşturabilirken, insanlar bunu yapamıyor?

Uzuv kaybı yaşayan insanların en büyük sorularından biri yıllardır değişmiyor: Neden bazı canlılar kaybettikleri uzuvları yeniden oluşturabilirken, insanlar bunu yapamıyor?

Yeni bir araştırma, bu soruya ezber bozan bir yanıt veriyor. Sorun genetik eksiklik değil; hücrelerin oksijeni algılama biçimi olabilir.

Max Planck Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen ve Science dergisinde yayımlanan çalışma, kurbağalar ile fareler arasındaki rejenerasyon farkını mercek altına aldı. Ortaya çıkan tablo oldukça net: Memelilerde uzuv yenilenmesini engelleyen şey, genlerin yokluğu değil; hücrelerin oksijene verdiği tepki.

Mesele gen değil, “oksijen algısı”

Araştırmaya göre hücreler, çevredeki oksijen seviyesine oldukça hassas tepki veriyor. Bu süreçte kritik rol oynayan yapı ise HIF1A proteini. Normal oksijen seviyelerinde pasif kalan bu protein, oksijen düştüğünde devreye girerek hücreyi adeta “hayatta kal ve adapte ol” moduna geçiriyor.

Bilim insanları, memelilerde oksijen seviyesini düşürdüklerinde ya da bu proteini stabilize ettiklerinde, hücrelerin erken evre yenilenme programlarını başlatabildiğini gözlemledi. Yani vücut aslında ne yapacağını biliyor; sadece doğru sinyali almıyor.

Yenilenme yeteneği kaybolmamış olabilir

Çalışmanın en çarpıcı çıkarımlarından biri şu: İnsanlar dahil memelilerde rejenerasyon kapasitesi tamamen ortadan kalkmış değil, sadece baskılanıyor. Araştırmayı yürüten ekipten Can Aztekin, bu sürecin uygun koşullar altında yeniden tetiklenebileceğini belirtiyor.

Kurbağa gibi uzuvlarını yenileyebilen canlılarda ise durum farklı. Bu canlıların hücreleri oksijen değişimlerine karşı daha “rahat”. Yani yüksek oksijen seviyelerinde bile yenilenmeyi engelleyecek kadar sert bir tepki vermiyorlar. Bu da hücrelerin sürekli olarak rejenerasyona açık kalmasını sağlıyor.

Kritik eşik: Oksijen seviyesi

Araştırma, oksijenin sadece enerji üretimiyle ilgili bir faktör olmadığını; aynı zamanda hücre davranışını, doku yapısını ve hatta genlerin çalışma biçimini etkileyen merkezi bir sinyal olduğunu ortaya koyuyor. Oksijen seviyesi düştüğünde:

  • Hücre metabolizması yeniden düzenleniyor

  • Doku mekanikleri değişiyor

  • Epigenetik süreçler farklı bir yöne kayıyor

Bu üçlü değişim, vücudu “onarım moduna” sokan zincirleme bir reaksiyon başlatabiliyor.

Sadece uzuv değil, tüm doku onarımı için önemli

Elde edilen bulguların etkisi yalnızca uzuv yenilenmesiyle sınırlı değil. Aynı mekanizmanın yara iyileşmesi, kalp dokusu onarımı ve bazı kronik hastalıkların tedavisinde de kritik rol oynayabileceği düşünülüyor.

Özellikle düşük oksijen ortamının (hipoksi) bazı dokularda iyileşmeyi hızlandırdığı daha önce de biliniyordu. Ancak bu etkinin yalnızca metabolik değil, aynı zamanda hücrenin fiziksel ve genetik düzenini de değiştirdiğinin gösterilmesi, araştırmayı farklı bir seviyeye taşıyor.

Bilim kurgu olmaktan çıkıyor mu?

Şu an için insanların kaybettikleri bir kolu ya da bacağı yeniden çıkarması hâlâ mümkün değil. Ancak bu çalışma, bunun tamamen imkânsız olmadığını da net şekilde ortaya koyuyor.

Araştırma henüz erken aşamada ve embriyonik modeller üzerinden ilerliyor. Yetişkin insan dokusunda aynı mekanizmanın nasıl çalışacağı ise belirsizliğini koruyor. Yine de bilim dünyası açısından önemli olan şu: Artık sorun “neden olmuyor?” değil, “hangi koşullarda olur?” sorusuna evrilmiş durumda.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
