İnsanlar Neden Uzuv Yenileyemiyor? Bilim İnsanları “Anahtar”ı Oksijende Bulmuş Olabilir

Yeni bir araştırma, bu soruya ezber bozan bir yanıt veriyor. Sorun genetik eksiklik değil; hücrelerin oksijeni algılama biçimi olabilir.

Max Planck Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen ve Science dergisinde yayımlanan çalışma, kurbağalar ile fareler arasındaki rejenerasyon farkını mercek altına aldı. Ortaya çıkan tablo oldukça net: Memelilerde uzuv yenilenmesini engelleyen şey, genlerin yokluğu değil; hücrelerin oksijene verdiği tepki.

Mesele gen değil, “oksijen algısı”

Araştırmaya göre hücreler, çevredeki oksijen seviyesine oldukça hassas tepki veriyor. Bu süreçte kritik rol oynayan yapı ise HIF1A proteini. Normal oksijen seviyelerinde pasif kalan bu protein, oksijen düştüğünde devreye girerek hücreyi adeta “hayatta kal ve adapte ol” moduna geçiriyor.

Bilim insanları, memelilerde oksijen seviyesini düşürdüklerinde ya da bu proteini stabilize ettiklerinde, hücrelerin erken evre yenilenme programlarını başlatabildiğini gözlemledi. Yani vücut aslında ne yapacağını biliyor; sadece doğru sinyali almıyor.

Yenilenme yeteneği kaybolmamış olabilir

Çalışmanın en çarpıcı çıkarımlarından biri şu: İnsanlar dahil memelilerde rejenerasyon kapasitesi tamamen ortadan kalkmış değil, sadece baskılanıyor. Araştırmayı yürüten ekipten Can Aztekin, bu sürecin uygun koşullar altında yeniden tetiklenebileceğini belirtiyor.

Kurbağa gibi uzuvlarını yenileyebilen canlılarda ise durum farklı. Bu canlıların hücreleri oksijen değişimlerine karşı daha “rahat”. Yani yüksek oksijen seviyelerinde bile yenilenmeyi engelleyecek kadar sert bir tepki vermiyorlar. Bu da hücrelerin sürekli olarak rejenerasyona açık kalmasını sağlıyor.