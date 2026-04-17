Aynı Yaş ve Kilodaki İki Kadının İşlenmiş Gıda Tüketimi Karşılaştırıldı: Ortaya Çıkan Sonuç Şaşırttı

Katılımcılardan biri günlük beslenmesinin yaklaşık yüzde 87’sini ultra işlenmiş gıdalardan (hazır kahvaltılık gevrekler, şekerli atıştırmalıklar, gazlı içecekler gibi) sağlarken, diğerinde bu oran yaklaşık yüzde 30 seviyesindeydi. MRI görüntüleri, yüksek UPF tüketen kişide uyluk kaslarında daha fazla yağ birikimi olduğunu gösterdi. Düşük UPF tüketen kişide ise kas dokusunun daha “temiz” ve yağ infiltrasyonunun daha sınırlı olduğu görüldü.

Uzmanlar bu durumu “miyosteatoz” olarak adlandırıyor. Bu durumda yağ, kas liflerinin arasına ve içine yerleşerek kas dokusunun yerini kısmen alıyor. Sonuç olarak kas gücü azalabiliyor, günlük hareketler (yürüme, merdiven çıkma, oturup kalkma gibi) daha zor hale gelebiliyor. Ayrıca bu durumun insülin direnci, metabolik sendrom ve kronik inflamasyon gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkili olduğu belirtiliyor.

Çalışma, Osteoarthritis Initiative verileri üzerinden yürütüldü. 600’ün üzerinde katılımcının bir yıllık beslenme alışkanlıkları analiz edilirken, aynı kişilerin uyluk bölgelerinden MRI taramaları alındı. Sonuçlar, ultra işlenmiş gıda tüketimi arttıkça kas içi yağlanmanın da düzenli şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Araştırma, “Radiology” dergisinde yayımlandı ve beslenme tercihlerinin kas sağlığı üzerindeki etkisine dair uyarı niteliği taşıyor.