Aynı Yaş ve Kilodaki İki Kadının İşlenmiş Gıda Tüketimi Karşılaştırıldı: Ortaya Çıkan Sonuç Şaşırttı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 12:38

Aynı yaş ve kiloya sahip iki kadının beslenme alışkanlıkları üzerinden yapılan karşılaştırma, işlenmiş gıdaların vücut üzerindeki etkisini çarpıcı biçimde ortaya koydu. Özellikle kas yapısında görülen değişim, beslenme tercihlerinin sadece kilo değil, doğrudan doku sağlığı üzerinde de belirleyici olabileceğini gösterdi.

Yeni yayımlanan bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) insan vücudu üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Bilim insanları, beslenmesinde yüksek oranda ultra işlenmiş gıdaya yer veren bireylerle bu tür gıdaları minimum seviyede tüketen kişiler arasında kas yapısı açısından belirgin farklar tespit etti.

Araştırmada benzer yaş ve kiloya sahip iki kadın karşılaştırıldı.

Katılımcılardan biri günlük beslenmesinin yaklaşık yüzde 87’sini ultra işlenmiş gıdalardan (hazır kahvaltılık gevrekler, şekerli atıştırmalıklar, gazlı içecekler gibi) sağlarken, diğerinde bu oran yaklaşık yüzde 30 seviyesindeydi. MRI görüntüleri, yüksek UPF tüketen kişide uyluk kaslarında daha fazla yağ birikimi olduğunu gösterdi. Düşük UPF tüketen kişide ise kas dokusunun daha “temiz” ve yağ infiltrasyonunun daha sınırlı olduğu görüldü.

Uzmanlar bu durumu “miyosteatoz” olarak adlandırıyor. Bu durumda yağ, kas liflerinin arasına ve içine yerleşerek kas dokusunun yerini kısmen alıyor. Sonuç olarak kas gücü azalabiliyor, günlük hareketler (yürüme, merdiven çıkma, oturup kalkma gibi) daha zor hale gelebiliyor. Ayrıca bu durumun insülin direnci, metabolik sendrom ve kronik inflamasyon gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkili olduğu belirtiliyor.

Çalışma, Osteoarthritis Initiative verileri üzerinden yürütüldü. 600’ün üzerinde katılımcının bir yıllık beslenme alışkanlıkları analiz edilirken, aynı kişilerin uyluk bölgelerinden MRI taramaları alındı. Sonuçlar, ultra işlenmiş gıda tüketimi arttıkça kas içi yağlanmanın da düzenli şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Araştırma, “Radiology” dergisinde yayımlandı ve beslenme tercihlerinin kas sağlığı üzerindeki etkisine dair uyarı niteliği taşıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
