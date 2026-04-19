Gençler Teknoloji Bağımlılığına Karşı “Dijital Detoks”la Mücadele Ediyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 09:07

Gençler arasında giderek artan teknoloji bağımlılığı, özellikle sosyal medya kullanımının yoğunlaşmasıyla daha görünür hale geldi. Bu durum karşısında hem farkındalık çalışmaları hem de “dijital detoks” uygulamaları öne çıkarken, uzmanlar gençlerin teknolojiyle ilişkisini tamamen kesmek yerine daha sağlıklı bir denge kurmalarının önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

Gençler arasında giderek yaygınlaşan teknoloji bağımlılığı, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da gündeminde üst sıralara taşındı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, dijital dünyanın kontrolsüz kullanımının bireylerin hem psikolojik hem de sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar ise çözümün tamamen uzaklaşmak değil, kullanım alışkanlıklarını dönüştürmekten geçtiğine dikkat çekiyor.

AA Ayrımcılık Hattı’na değerlendirmelerde bulunan Hülya Şekerci, gençlerde en yaygın bağımlılık türünün dijital bağımlılık olduğunu belirtiyor. Sosyal medya platformlarında geçirilen sürenin ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Şekerci, gençlerin büyük bölümünün bu durumun farkında olmasına rağmen kendilerini sınırlamakta zorlandığını ifade ediyor. Bu noktada farkındalığın tek başına yeterli olmadığını, davranış değişikliğinin deneyimle mümkün olduğunu dile getiriyor.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay iş birliğiyle hayata geçirilen etkinliklerin, gençlerde bilinç oluşturmayı hedeflediğini belirten Şekerci, özellikle “dijital detoks” uygulamalarının dikkat çekici sonuçlar verdiğini söylüyor.

Üniversite bünyesinde düzenlenen ve teknolojik cihazların tamamen yasaklandığı kamplarda öğrenciler, belirli sürelerle telefondan uzak kalarak farklı bir deneyim yaşıyor.

Bu kamplara katılan öğrencilerin bir kısmı, günlük 12 ila 14 saate varan sosyal medya kullanımına sahip olduklarını ifade ederken, genel ortalamanın ise 7-8 saat civarında olduğu gözlemleniyor.

48 saat süren detoks sürecinin ilk aşamalarında yoğun bir huzursuzluk ve panik hali yaşansa da, ilerleyen saatlerde öğrencilerin bu durumun yerini rahatlama ve özgürlük hissine bıraktığını dile getirdiği aktarılıyor. Özellikle 24 saatten sonra katılımcıların anı daha derin yaşadıklarını fark etmeleri dikkat çekiyor.

Şekerci, bağımlılıkla mücadelede baskıcı ve yasaklayıcı yöntemlerin etkili olmadığını vurgularken, daha kapsayıcı ve bilinçlendirici yaklaşımların önemine dikkat çekiyor. Dijital dünyadan tamamen kopmanın gerçekçi bir hedef olmadığını belirten Şekerci’ye göre asıl önemli olan, bireylerin bu araçları nasıl kullandığını yeniden şekillendirmek. Sürekli ve amaçsız tüketim yerine daha nitelikli ve üretken kullanım alışkanlıklarının kazandırılması, bu sürecin temelini oluşturuyor.

Üniversitelerde planlanan kitap okuma saatleri ve açık alan etkinlikleri gibi uygulamalar da bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor. Öğrencilerin belirli zaman dilimlerinde telefonlarını kapatarak alternatif alışkanlıklara yönlendirilmesi, hem farkındalık yaratmayı hem de dijital bağımlılığın etkilerini azaltmayı hedefliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
