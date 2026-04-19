Gençler Teknoloji Bağımlılığına Karşı “Dijital Detoks”la Mücadele Ediyor

48 saat süren detoks sürecinin ilk aşamalarında yoğun bir huzursuzluk ve panik hali yaşansa da, ilerleyen saatlerde öğrencilerin bu durumun yerini rahatlama ve özgürlük hissine bıraktığını dile getirdiği aktarılıyor. Özellikle 24 saatten sonra katılımcıların anı daha derin yaşadıklarını fark etmeleri dikkat çekiyor.

Şekerci, bağımlılıkla mücadelede baskıcı ve yasaklayıcı yöntemlerin etkili olmadığını vurgularken, daha kapsayıcı ve bilinçlendirici yaklaşımların önemine dikkat çekiyor. Dijital dünyadan tamamen kopmanın gerçekçi bir hedef olmadığını belirten Şekerci’ye göre asıl önemli olan, bireylerin bu araçları nasıl kullandığını yeniden şekillendirmek. Sürekli ve amaçsız tüketim yerine daha nitelikli ve üretken kullanım alışkanlıklarının kazandırılması, bu sürecin temelini oluşturuyor.

Üniversitelerde planlanan kitap okuma saatleri ve açık alan etkinlikleri gibi uygulamalar da bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor. Öğrencilerin belirli zaman dilimlerinde telefonlarını kapatarak alternatif alışkanlıklara yönlendirilmesi, hem farkındalık yaratmayı hem de dijital bağımlılığın etkilerini azaltmayı hedefliyor.