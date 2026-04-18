Kedi Mırıltısının Frekansı Kemik İyileşmesini Hızlandırıyor

Kedilerin mırıltısı çoğu zaman yalnızca mutluluk göstergesi olarak bilinir. Ancak bazı araştırmalar, bu düşük frekanslı titreşimin biyolojik etkiler yaratabileceğini öne sürüyor. Özellikle 25–50 Hz aralığındaki ses dalgalarının kemik ve yumuşak doku üzerinde mekanik uyarım oluşturabileceği düşünülüyor.

Yine de burada kritik bir nokta var: Bu etkinin “kesin kanıtlanmış bir tedavi” değil, daha çok fizyolojik bir olasılık olarak değerlendirildiğini unutmamak gerekiyor.

Mırıltı Hangi Frekansta Ortaya Çıkıyor?

Elizabeth von Muggenthaler’in Fauna Communications Research Institute kapsamında yaptığı analizlerde, evcil kedilerin mırıltı seslerinin genellikle 25–50 Hz aralığında yoğunlaştığı raporlandı.

Bu frekans aralığı, bazı biyolojik dokuların mekanik uyarana verdiği tepkilerle örtüşebileceği için dikkat çekiyor. Ancak bu durum, doğrudan “iyileştirir” sonucunu tek başına desteklemiyor.