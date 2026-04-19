article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Stanford Üniversitesi'nden Sosyal Medya Deneyi: 36 Bin Kişi Hesaplarını Devre Dışı Bıraktı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 12:45

Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen geniş ölçekli araştırma, sosyal medyadan kısa süreli uzaklaşmanın bireyler üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Facebook ve Instagram kullanıcılarının dahil edildiği çalışmada, hesaplarını belirli bir süre devre dışı bırakan katılımcıların ruhsal durumlarında ölçülebilir değişimler gözlemlendi. Bulgular, dijital platformlarla geçirilen zamanın yalnızca süresi değil, niteliğinin de duygusal iyi oluş üzerinde belirleyici olabileceğini ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çalışmada yaklaşık 36 bin Facebook ve Instagram kullanıcısı, 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesinde platformlardan uzaklaştırıldı ve elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcıydı.

Araştırmaya katılan ve günlük en az 15 dakika aktif olan kullanıcılar iki gruba ayrıldı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 27’si altı hafta boyunca hesaplarını devre dışı bırakmaları için ücret karşılığında ikna edilirken, kontrol grubundaki kişiler yalnızca bir hafta boyunca çevrimdışı kaldı.

Sonuçlara göre Facebook’tan uzun süre uzak kalan kullanıcıların genel duygusal iyi oluş halinde belirgin bir artış gözlemlendi.

Özellikle 35 yaş üstü kullanıcılar, kararsız seçmenler ve üniversite mezunu olmayan katılımcılar bu olumlu etkiden daha fazla fayda gördü.

Instagram tarafında ise etki daha sınırlı kaldı. Özellikle 18–24 yaş arası kadın kullanıcıların ruh halinde küçük bir iyileşme tespit edilse de bu sonuçlar daha sıkı istatistiksel analizlerde kalıcı bir etki olarak doğrulanmadı.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise boşalan zamanın gerçek hayata değil, çoğunlukla başka dijital uygulamalara kayması oldu. Yani kullanıcılar sosyal medyayı bırakınca ekran süresi düşmedi; sadece platform değişti. Bu da ruh halindeki değişimin “daha az ekran”dan ziyade doğrudan platformların kendisinden kaynaklanabileceğini düşündürdü.

Çalışma, şimdiye kadar yapılmış en büyük sosyal medya deneylerinden biri olarak öne çıkarken, Instagram’ın etkilerini ayrı ayrı inceleyen ilk araştırmalardan biri olmasıyla da dikkat çekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın