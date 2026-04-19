Stanford Üniversitesi'nden Sosyal Medya Deneyi: 36 Bin Kişi Hesaplarını Devre Dışı Bıraktı

Özellikle 35 yaş üstü kullanıcılar, kararsız seçmenler ve üniversite mezunu olmayan katılımcılar bu olumlu etkiden daha fazla fayda gördü.

Instagram tarafında ise etki daha sınırlı kaldı. Özellikle 18–24 yaş arası kadın kullanıcıların ruh halinde küçük bir iyileşme tespit edilse de bu sonuçlar daha sıkı istatistiksel analizlerde kalıcı bir etki olarak doğrulanmadı.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise boşalan zamanın gerçek hayata değil, çoğunlukla başka dijital uygulamalara kayması oldu. Yani kullanıcılar sosyal medyayı bırakınca ekran süresi düşmedi; sadece platform değişti. Bu da ruh halindeki değişimin “daha az ekran”dan ziyade doğrudan platformların kendisinden kaynaklanabileceğini düşündürdü.

Çalışma, şimdiye kadar yapılmış en büyük sosyal medya deneylerinden biri olarak öne çıkarken, Instagram’ın etkilerini ayrı ayrı inceleyen ilk araştırmalardan biri olmasıyla da dikkat çekiyor.