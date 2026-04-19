Haberler
Spor
Coventry City 25 Yıl Sonra Premier Lig'e Geri Döndü

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 14:03

İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Coventry City, uzun süredir beklenen geri dönüşü gerçekleştirerek 25 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig’e yükseldi. Championship’te gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken ekip, sezonun bitimine haftalar kala hedefini matematiksel olarak garantileyerek önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: https://www.skysports.com/football/ne...
Championship’in 43. haftasında lider Coventry City, deplasmanda Blackburn ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitimine üç hafta kala Premier Lig biletini cebine koydu.

Ewood Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken, ev sahibi ekip 54. dakikada Ryoya Morishita’nın golüyle öne geçti. Coventry ise maçın son bölümünde, 84. dakikada Bobby Thomas’ın golüyle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 86’ya yükselten Coventry, en yakın rakiplerinden Millwall ile arasındaki farkı 13 puana çıkararak ilk iki sırayı matematiksel olarak garantiledi.

Böylece Frank Lampard yönetimindeki ekip, Premier Lig’e yükselen ilk takım olmayı başardı.

Coventry City için bu dönüş, uzun bir aranın sonu anlamına geliyor. Kulüp en son 2000/01 sezonunda Premier Lig’de mücadele etmiş ve sezon sonunda küme düşmüştü. Aradan geçen 25 yılın ardından gelen bu yükseliş, kulüp tarihine kritik bir dönüm noktası olarak geçti.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
