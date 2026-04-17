Euroleague Kadınlar Finalinde Türk Derbisi İzleyeceğiz: Fenerbahçe-Galatasaray

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 23:44

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6’lı Final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet finale adını yazdırdı. Bu sonuçla kupanın Türkiye’ye gelmesi kesinleşti.

Geceye Türk damgası...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya temsilcisi Spar Girona’yı 76-59 mağlup ederek finale yükseldi. Ardından sahaya çıkan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Casademont Zaragoza’yı 63-56 yenerek adını finale yazdırdı.

2014'te de finalde karşılaşmışlardı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda ilk kez final oynadığı organizasyonda Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmış ve Avrupa Ligi’ni kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını garantiledi. Kadın basketbolunda Avrupa’da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ve ÇBK Mersin ise birer kez şampiyonluk elde etti.

Dev final 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00’de oynanacak.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
