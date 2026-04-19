Ayrılık Sonrası Yara Bandı İlişkisi: Uzmanlar Duygusal Kaçışın Görünmeyen Risklerini Açıkladı

Uzmanlara göre bu tür ilişkiler, kişinin geçmiş ilişkisinden tamamen kopmadan, yaşadığı duygusal boşluğu hızlı bir şekilde doldurma çabasıyla ortaya çıkıyor. İlk bakışta iyileştirici gibi görünse de, aslında çoğu zaman duygusal süreci daha da karmaşık hale getirebiliyor.

Psikologlar, ayrılık sonrası yaşanan duygusal sarsıntının beynin ödül ve bağlanma sistemlerini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Bu dönemde kişi, yalnızlık hissini bastırmak ve acıyı hafifletmek için yeni bir ilişkiye yönelme eğilimi gösterebiliyor. Ancak bu yeni bağ, çoğu zaman gerçek bir duygusal hazırlık sürecinden ziyade bir kaçış mekanizması olarak işliyor. Bu nedenle “rebound ilişki” ya da yaygın adıyla “yara bandı ilişki”, iyileşme sürecini hızlandırmak yerine erteleyen bir etki yaratabiliyor.