Ayrılık Sonrası Yara Bandı İlişkisi: Uzmanlar Duygusal Kaçışın Görünmeyen Risklerini Açıkladı

Ayrılık Sonrası Yara Bandı İlişkisi: Uzmanlar Duygusal Kaçışın Görünmeyen Risklerini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 15:16

Ayrılıklar yalnızca bir ilişkinin bitişi değil, çoğu zaman zihinsel ve duygusal bir yeniden yapılanma sürecinin başlangıcıdır. Bu süreçte bazı kişiler boşluğu hızlıca doldurmak için yeni bir ilişkiye yönelirken, psikoloji literatüründe “rebound ilişki” ya da daha yaygın ifadeyle “yara bandı ilişki” olarak tanımlanan bir dinamik ortaya çıkar. İlk bakışta iyileşmeyi hızlandırıyormuş gibi görünen bu durum, uzmanlara göre çoğu zaman duygusal sürecin ertelenmesine ve karmaşıklaşmasına yol açabilir.

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Ayrılık sonrası “yara bandı ilişkisi” olarak adlandırılan durum, son dönemde psikoloji alanında sıkça tartışılan konulardan biri haline geldi.

Uzmanlara göre bu tür ilişkiler, kişinin geçmiş ilişkisinden tamamen kopmadan, yaşadığı duygusal boşluğu hızlı bir şekilde doldurma çabasıyla ortaya çıkıyor. İlk bakışta iyileştirici gibi görünse de, aslında çoğu zaman duygusal süreci daha da karmaşık hale getirebiliyor.

Psikologlar, ayrılık sonrası yaşanan duygusal sarsıntının beynin ödül ve bağlanma sistemlerini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Bu dönemde kişi, yalnızlık hissini bastırmak ve acıyı hafifletmek için yeni bir ilişkiye yönelme eğilimi gösterebiliyor. Ancak bu yeni bağ, çoğu zaman gerçek bir duygusal hazırlık sürecinden ziyade bir kaçış mekanizması olarak işliyor. Bu nedenle “rebound ilişki” ya da yaygın adıyla “yara bandı ilişki”, iyileşme sürecini hızlandırmak yerine erteleyen bir etki yaratabiliyor.

Uzmanların en çok dikkat çektiği psikolojik hata ise geçmiş ilişkinin izlerinin yeni ilişkiye taşınması.

Uzmanların en çok dikkat çektiği psikolojik hata ise geçmiş ilişkinin izlerinin yeni ilişkiye taşınması.

Kişi farkında olmadan yeni partnerini eski ilişkiyle kıyaslayabiliyor, hatta duygusal tepkilerini geçmiş deneyimlerine göre şekillendirebiliyor. Bu durum, yeni ilişkinin kendi dinamiğini kurmasını engelliyor ve iki kişi arasında sağlıklı bir bağ oluşmasının önüne geçiyor. Bir anlamda, yeni ilişki kendi içinde değil, geçmiş ilişkinin gölgesinde yaşanıyor.

Bu sürecin bir diğer önemli boyutu da bastırılan duygular. Ayrılık sonrası tam anlamıyla yaşanmamış öfke, kırgınlık ya da özlem gibi duygular, yeni ilişkide beklenmedik şekillerde ortaya çıkabiliyor. Bu da hem kişinin kendisini hem de partnerini duygusal olarak yoran bir döngüye yol açabiliyor. Uzmanlar, bu nedenle yeni bir ilişkiye başlamadan önce bireyin kendi duygusal sürecini sindirmesinin kritik olduğunu vurguluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
