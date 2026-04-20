Beyin Sisini Azaltmanın En Kolay Yolları

“Beyin sisi” olarak adlandırılan bu tablo, çoğu zaman karmaşık sağlık sorunlarından değil, günlük alışkanlıklardaki eksikliklerden kaynaklanır. Özellikle yetersiz sıvı tüketimi, bu durumun en temel nedenlerinden biri olarak öne çıkar.

Beyin Sisi Nedir?

Beyin sisi; dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve zihinsel yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren geçici bir bilişsel performans düşüşüdür. Bu durum, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyebilir ve çoğu zaman fark edilmeden ilerler.