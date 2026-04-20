article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Bahçedeki Fare ve Sıçanlara Karşı Doğal Koruma Yöntemlerini Açıkladı

Uzmanlar Bahçedeki Fare ve Sıçanlara Karşı Doğal Koruma Yöntemlerini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 12:21

İlkbaharın gelişiyle birlikte bahçelerde görülen fare ve sıçan sorunu yeniden gündeme gelirken, uzmanlar kimyasal kullanmadan uygulanabilecek doğal yöntemlere dikkat çekiyor. Hem çevreyi koruyan hem de ev ve bahçedeki ekosisteme zarar vermeyen bu yöntemlerin, doğru uygulandığında kemirgenleri uzak tutmada etkili olabileceği belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar, bahçelerde özellikle ilkbahar aylarında artan fare ve sıçan sorununa karşı kimyasal kullanmadan uygulanabilecek doğal yöntemleri paylaştı.

Uzmanlar, bahçelerde özellikle ilkbahar aylarında artan fare ve sıçan sorununa karşı kimyasal kullanmadan uygulanabilecek doğal yöntemleri paylaştı.

Ev ve bahçelerde gıda arayışına giren kemirgenlerin, uygun ortam bulduklarında hızla çoğalabildiğine dikkat çekilirken, çözümün büyük ölçüde “önleyici tedbirler” olduğu vurgulanıyor.

Doğal yöntemlerle kemirgenleri uzak tutmak mümkün

Doğal yöntemlerle kemirgenleri uzak tutmak mümkün

Uzmanlara göre güçlü kimyasal ürünler yerine hem çevre dostu hem de maliyeti düşük doğal çözümlerle fare ve sıçanları bahçeden uzaklaştırmak mümkün. İşte öne çıkan yöntemler:

Nane yağı etkili bir kalkan oluşturuyor

Atık ve geri dönüşüm uzmanı Ryan van Gerwen’e göre nane yağı, keskin mentol kokusu sayesinde kemirgenler üzerinde oldukça etkili bir uzaklaştırıcı. Pamuk veya bez üzerine damlatılan nane yağı; çöp alanları, bidon çevreleri ve giriş noktalarına yerleştirildiğinde fare ve sıçanların bölgeden uzak durmasına yardımcı oluyor.

Acı biber ve pul biber doğal caydırıcı

Acı biber ve pul biber doğal caydırıcı

Bahçe uzmanı Victoria Parkinson, kapsaisin içeren acı biberin kemirgenler için dayanılmaz bir etki yarattığını belirtiyor. Farelerin bu maddeyi tolere edemediğini ve temas ettikleri alanlardan hızla uzaklaştığını ifade ediyor. Bahçe sınırlarına, bitki diplerine veya delik çevrelerine serpilmesi öneriliyor. Yağış sonrası yeniden uygulanması gerektiği de belirtiliyor.

Okaliptüs yağı ve kahve telvesi birlikte etki sağlıyor

Pest kontrol uzmanı Mosh Latifi, okaliptüs yağının güçlü kokusunun kemirgenleri uzaklaştırdığını söylüyor. Bezlere emdirilerek depo, kulübe ve çöp alanlarına yerleştirilebiliyor.

Ayrıca kullanılmış kahve telvesi de hem ekonomik hem de etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Yoğun kokusu sayesinde kemirgenlerin yiyecek bulma algısını bozuyor ve aynı zamanda toprağa fayda sağlıyor.

Aromatik bitkiler doğal sınır oluşturuyor

Bahçe uzmanları nane, lavanta ve biberiye gibi kokulu bitkilerin bahçede doğal bir bariyer etkisi oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle nanenin hızlı yayılma özelliği nedeniyle saksıda yetiştirilmesi öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın