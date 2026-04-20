Psikologlar Uyardı: Telefonu Yatakta Kullananların Yüzde 70'inde Bu Sorun Var

Psikologlar Uyardı: Telefonu Yatakta Kullananların Yüzde 70'inde Bu Sorun Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 15:00

Gündelik hayatımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonların yatak odalarımıza kadar girmesi, uzmanlara göre sağlığımızı derinden etkileyen sessiz bir tehlikeye dönüşmüş durumda. Psikologlar, uyumadan hemen önce yatakta telefon kullanma alışkanlığı olan bireylerin %70'inde, basit bir uykusuzluğun çok ötesinde seyreden ciddi bilişsel ve psikolojik sorunlar gözlemlendiği konusunda uyarıyor. Masum bir dinlenme rutini gibi görünen bu durum, aslında zihin sağlığımız ve ertesi günkü yaşam kalitemiz üzerinde ağır bir fatura bırakıyor.

Modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, günlük rutinlerimizin büyük bir bölümünü şekillendiriyor.

Modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, günlük rutinlerimizin büyük bir bölümünü şekillendiriyor.

Ancak uzmanlar, gün sonu dinlenme alışkanlıklarımız arasına sızan bu cihazların sağlığımız üzerinde ciddi yan etkileri olabileceği konusunda uyarıyor. Psikoloji ve uyku tıbbı alanında yapılan güncel araştırmalara göre, uyumadan hemen önce yatakta telefon kullanan bireylerin yaklaşık %70'i ortak bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Peki, pek çok kişinin zararsız bir alışkanlık olarak gördüğü bu durumun temelinde yatan asıl problem nedir?

Sadece Uykusuzluk Değil: Bilişsel Yorgunluk ve Kronik Stres

Sadece Uykusuzluk Değil: Bilişsel Yorgunluk ve Kronik Stres

Genel kanı, yatakta ekran başında geçirilen sürenin yalnızca uykuya dalmayı geciktirdiği yönündedir. Oysa uzmanlar, asıl sorunun yetersiz uykudan ziyade, beynin dinlenme fazına geçememesinden kaynaklanan 'bilişsel yorgunluk ve kronik stres' olduğuna dikkat çekiyor.

Yatak odası ve uyku alanları, psikolojik olarak zihnin dinlenmeye çekildiği güvenli bölgeler olmalıdır. Ancak yatağa akıllı telefonla girmek, dış dünyanın kesintisiz bilgi akışını, günlük stres faktörlerini ve sosyal medyanın uyarıcı etkisini doğrudan bu kişisel alana taşımak anlamına gelir.

Bu yaygın sorunun temelinde belirleyici olan iki ana mekanizma bulunuyor.

Bu yaygın sorunun temelinde belirleyici olan iki ana mekanizma bulunuyor.

  • Mavi Işık ve Melatonin Baskılanması: Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık, beyindeki epifiz bezine 'gündüz olduğu ve uyanık kalınması gerektiği' sinyalini gönderir. Bu durum, uyku döngüsünü düzenleyen ve karanlıkta sentezlenen melatonin hormonunun baskılanmasına yol açar. Sonuç olarak beden fiziksel bir yorgunluk hissetse dahi, zihin yapay bir uyanıklık seviyesinde kalır.

  • Aşırı Uyarılma (Hiperarousal) ve Dopamin Döngüsü: Sosyal medyada içerik tüketmek veya ardı ardına haber okumak, beynin ödül sistemini harekete geçirerek sürekli bir dopamin salınımı yaratır. Bu durum, zihni rahatlatmak yerine daha da uyararak, uykuya geçiş için gereken zihinsel yavaşlamayı imkansız hale getirir.

Günlük Yaşama Yansımaları

Günlük Yaşama Yansımaları

Sağlıklı bir uyku döngüsünün (özellikle REM ve derin uyku evrelerinin) sekteye uğraması, ertesi gün sadece fiziksel bir bitkinlik olarak ortaya çıkmaz. Yatakta telefon kullanmayı düzenli bir alışkanlık haline getiren kişilerin %70'inde gözlemlenen ortak belirtiler şunlardır:

  • Sabahları uyanmada ve güne adapte olmada belirgin zorluk.

  • Gün içinde duygusal dalgalanmalar, tahammülsüzlük ve stres toleransında düşüş.

  • Dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü ve zihinsel bulanıklık (brain fog).

  • Uzun vadede anksiyete (kaygı bozukluğu) ve depresif belirtilere karşı artan yatkınlık.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
