Bilim İnsanları Açıkladı: Gece Geç Yatanların Ortak Kişilik Özelliği

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 14:07

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmayı tercih eden bireylerin bu alışkanlığının yalnızca günlük rutinle sınırlı olmadığı, bilimsel çalışmalarla daha net biçimde ortaya konuyor. Araştırmalar, “gece kuşu” olarak tanımlanan kişilerin biyolojik ritimleriyle birlikte bazı ortak psikolojik eğilimler taşıdığını gösteriyor. Uyku saatlerindeki farklılıkların, bireylerin düşünme biçiminden davranış kalıplarına kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip olduğu değerlendiriliyor.

Bilimsel araştırmalar, gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin yalnızca “alışkanlık” değil, ölçülebilir psikolojik ve biyolojik eğilimler taşıdığını gösteriyor.

Psikolojide bu eğilim “kronotip” olarak tanımlanıyor ve bireyin gün içindeki zihinsel ve fiziksel performans saatlerini belirliyor. Özellikle “gece kuşu” olarak adlandırılan grubun bazı kişilik özelliklerinde belirgin ortaklıklar olduğu görülüyor.

Araştırmalara göre gece geç yatan kişilerde en sık öne çıkan özelliklerden biri açıklık (openness) düzeyinin yüksek olması. Bu kişiler genellikle daha meraklı, yeni fikirlere açık ve rutin dışı düşünmeye yatkın oluyor. Aynı zamanda risk alma eğilimleri ve yenilik arayışı da daha belirgin. Bazı çalışmalar, bu grubun yaratıcı düşünme ve problem çözme testlerinde daha yüksek performans gösterebildiğini de ortaya koyuyor.

Bunun yanında kişilik psikolojisi literatüründe gece kuşluğu ile içe dönüklük, duygusal dalgalanma (nevrotiklik) ve yoğun zihinsel aktivite arasında da ilişki bulunduğuna dair bulgular var.

Özellikle gece saatlerinde sosyal uyaranların azalması, bu bireylerin daha çok iç dünyalarına yönelmesine ve düşünsel olarak daha aktif hale gelmesine zemin hazırlıyor.

Bazı araştırmalar ise daha tartışmalı bir noktaya dikkat çekiyor: gece aktif olan bireylerde dürtüsellik, norm dışı davranışlara yatkınlık ve “karanlık kişilik özellikleri” (narsisizm, manipülatif eğilimler gibi) ile zayıf ama anlamlı ilişkiler bulunabildiği belirtiliyor.

Öte yandan bu tablo tek yönlü değil.

Gece kuşlarının tamamı aynı kişilik profiline sahip değil. Uzmanlara göre burada belirleyici olan şey “geç yatmak”tan çok, bunun altında yatan biyolojik saat farklılığı ve yaşam tarzı uyumu.

Genel çerçevede bakıldığında bilim insanları şu konuda hemfikir: Gece geç yatanlar daha “tek tip” bir karaktere sahip değil, ancak ortalamada yaratıcılığı yüksek, zihinsel olarak aktif ve geleneksel ritimlere daha az uyumlu bir profilgösterme eğilimindeler.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
