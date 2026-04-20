Bilim İnsanları Açıkladı: Gece Geç Yatanların Ortak Kişilik Özelliği

Psikolojide bu eğilim “kronotip” olarak tanımlanıyor ve bireyin gün içindeki zihinsel ve fiziksel performans saatlerini belirliyor. Özellikle “gece kuşu” olarak adlandırılan grubun bazı kişilik özelliklerinde belirgin ortaklıklar olduğu görülüyor.

Araştırmalara göre gece geç yatan kişilerde en sık öne çıkan özelliklerden biri açıklık (openness) düzeyinin yüksek olması. Bu kişiler genellikle daha meraklı, yeni fikirlere açık ve rutin dışı düşünmeye yatkın oluyor. Aynı zamanda risk alma eğilimleri ve yenilik arayışı da daha belirgin. Bazı çalışmalar, bu grubun yaratıcı düşünme ve problem çözme testlerinde daha yüksek performans gösterebildiğini de ortaya koyuyor.