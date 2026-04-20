Ediz Gürel Avrupa Şampiyonası’nda İlk 5’e Girerek Dünya Kupasına Girmeye Hak Kazandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 11:32

Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, genç Büyükusta Ediz Gürel için kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 43 ülkeden yüzlerce sporcunun hamle yaptığı zorlu organizasyonda Gürel, istikrarlı performansıyla ilk beş içine girmeyi başardı ve Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Polonya’da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, Türk satrancı adına önemli bir başarıya sahne oldu.

Genç Büyükusta Ediz Gürel, turnuva boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla 502 sporcunun yer aldığı dev organizasyonu ilk beş içinde tamamladı ve Dünya Kupası bileti almayı başardı.

Katowice’de gerçekleştirilen şampiyonada 43 ülkeden yüzlerce usta hamle yaptı. Zorlu eşleşmelerin ve uzun mücadelelerin yaşandığı turnuvada Gürel, kritik karşılaşmalarda aldığı puanlarla genel sıralamada 5. basamağa yerleşti. Bu derece, ona doğrudan Dünya Kupası yolunu açtı.

Henüz genç yaşına rağmen uluslararası arenada dikkat çeken sonuçlara imza atan milli satranççı, bu başarısıyla Türkiye adına önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Dünya Kupası vizesi, kariyerinde yeni ve daha sert bir sınavın kapısını aralamış oldu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
