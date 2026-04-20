Ediz Gürel Avrupa Şampiyonası’nda İlk 5’e Girerek Dünya Kupasına Girmeye Hak Kazandı

Genç Büyükusta Ediz Gürel, turnuva boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla 502 sporcunun yer aldığı dev organizasyonu ilk beş içinde tamamladı ve Dünya Kupası bileti almayı başardı.

Katowice’de gerçekleştirilen şampiyonada 43 ülkeden yüzlerce usta hamle yaptı. Zorlu eşleşmelerin ve uzun mücadelelerin yaşandığı turnuvada Gürel, kritik karşılaşmalarda aldığı puanlarla genel sıralamada 5. basamağa yerleşti. Bu derece, ona doğrudan Dünya Kupası yolunu açtı.

Henüz genç yaşına rağmen uluslararası arenada dikkat çeken sonuçlara imza atan milli satranççı, bu başarısıyla Türkiye adına önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Dünya Kupası vizesi, kariyerinde yeni ve daha sert bir sınavın kapısını aralamış oldu.