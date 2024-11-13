Milli Satranç Sporcusu Ediz Gürel'den Bir Büyük Başarı Daha!
Milli Satranç Sporcusu Ediz Gürel'den Bir Büyük Başarı Daha!
A Milli Satranç Takımı sporcusu Ediz Gürel Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Büyükusta ünvanına sahip 15 yaşındaki Ediz, ELO puanını 2641'e yükseltti. Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi. Tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. İşte detaylar.
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8-19 Kasım tarihleri arasında Karadağ'ın Petrovac şehrinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda 4 tur geride kaldı.
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15 yaşındaki GM Ediz Gürel, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nın 4'üncü turunda Macar rakibi Sergey Grigoriants’ı mağlup ederek canlı ELo sıralamasında dünyada ilk 100’e girdi.
Türkiye’nin bir numarası olan A Milli Takım sporcusu, 2641 canlı Elo’ya ulaşarak dünya sıralamasında 95'inci sırada yerini aldı.
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