Milli Satranç Sporcusu Ediz Gürel'den Bir Büyük Başarı Daha!

A Milli Satranç Takımı sporcusu Ediz Gürel Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Büyükusta ünvanına sahip 15 yaşındaki Ediz, ELO puanını 2641'e yükseltti. Dünya sıralamasında ilk 100'e girdi. Tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. İşte detaylar.