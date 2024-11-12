Kerem Aktürkoğlu Benfica Taraftarının Kendisini Alkışladığını Anlamamış!
Kerem Aktürkoğlu Benfica Taraftarının Kendisini Alkışladığını Anlamamış!
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, TRT SPOR'a konuk oldu. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, Portekiz'deki günlerini anlatırken maçta başına gelen bir olaydan bahsetti. Performansıyla dikkatleri Avrupa'da dev kulüplerin radarına giren isim, oyundan alınırken kendisinin alkışlandığının farkına varamadığını açıkladı. Taraftarların sevgisini başta anlamamış. İşte detaylar. 👇
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Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda Santa Clara'yı rahat geçmiş, adını yarı finale yazdırmıştı.
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Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken tüm stadyum tarafından alkışlanmıştı.
Kendisinin alkışlandığını düşünmemiş.
Kerem'in açıklaması 👇
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