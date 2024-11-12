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Kerem Aktürkoğlu Benfica Taraftarının Kendisini Alkışladığını Anlamamış!

Kerem Aktürkoğlu Benfica Taraftarının Kendisini Alkışladığını Anlamamış!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.11.2024 - 21:13

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, TRT SPOR'a konuk oldu. 26 yaşındaki başarılı oyuncu, Portekiz'deki günlerini anlatırken maçta başına gelen bir olaydan bahsetti. Performansıyla dikkatleri Avrupa'da dev kulüplerin radarına giren isim, oyundan alınırken kendisinin alkışlandığının farkına varamadığını açıkladı. Taraftarların sevgisini başta anlamamış. İşte detaylar. 👇

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Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda Santa Clara'yı rahat geçmiş, adını yarı finale yazdırmıştı.

Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda Santa Clara'yı rahat geçmiş, adını yarı finale yazdırmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, evinde oynanan karşılaşmadan 3-0'lık skorla ayrılmış Galibiyet gollerini kaydeden isimler, Di Maria, ve Pavlidis olmuşu.

Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken tüm stadyum tarafından alkışlanmıştı.

Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken tüm stadyum tarafından alkışlanmıştı.

Milli futbolcunun 78'de oyundan çıktığına dair yapılan anons sonrası taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncularına büyük sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Kendisinin alkışlandığını düşünmemiş.

Kendisinin alkışlandığını düşünmemiş.

Portekiz'e damga vuran milli yıldız, tribündeki seyircilerin özel bir dakika olduğu için alkış tuttuğunu sanmış.

Kerem'in açıklaması 👇

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