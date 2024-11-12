Yeni Sözleşme Yolda: Galatasaray Yunus Akgün'e Zam Yapmaya Hazırlanıyor!

Mevcut kontratı 2026'da sona erecek olan Yunus, yıllık 17.2 milyon TL ile takımda en az kazanan isimlerden biriydi. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyla yıllık 55 milyon TL'den 2028 Haziran'a kadar prensipte anlaşmaya vardı.