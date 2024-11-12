Yeni Sözleşme Yolda: Galatasaray Yunus Akgün'e Zam Yapmaya Hazırlanıyor!
Yeni Sözleşme Yolda: Galatasaray Yunus Akgün'e Zam Yapmaya Hazırlanıyor!
Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, kış transfer dönemi öncesinde harekete geçti. Performansıyla dikkat çeken önemli futbolcularla yeni sözleşme görüşmeleri başladı. Listenin ilk sırasında Yunus Akgün yer aldı. Takımın en az kazanan oyunculardan biri olan milli ismin sözleşmesinde iyileştirme yapılmasına karar verildi. Kontrat süresi de iki yıl uzayacak. (Takvim)
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Tottenham maçında harika bir gole imza atmıştı.
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Galatasaray yönetimi, zam yapmaya hazırlanıyor.
17.2 milyon TL kazanıyordu.
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