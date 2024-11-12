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Yeni Sözleşme Yolda: Galatasaray Yunus Akgün'e Zam Yapmaya Hazırlanıyor!

Yeni Sözleşme Yolda: Galatasaray Yunus Akgün'e Zam Yapmaya Hazırlanıyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.11.2024 - 17:52

Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, kış transfer dönemi öncesinde harekete geçti. Performansıyla dikkat çeken önemli futbolcularla yeni sözleşme görüşmeleri başladı. Listenin ilk sırasında Yunus Akgün yer aldı. Takımın en az kazanan oyunculardan biri olan milli ismin sözleşmesinde iyileştirme yapılmasına karar verildi. Kontrat süresi de iki yıl uzayacak. (Takvim)

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Tottenham maçında harika bir gole imza atmıştı.

Tottenham maçında harika bir gole imza atmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası bulduğu fırsatı çok iyi değerlendiren Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında harika bir vuruşla takımının ilk golünü kaydetmişti. Milli futbolcu, bu golle Avrupa'daki tüm maçlarda gol sevinci yaşama başarısını yakalamıştı.

Galatasaray yönetimi, zam yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, zam yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde üst üste galibiyetler alan sarı-kırmızılılarda yönetim, devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala harekete geçti. Bu sezon takıma 16 maçta, 6 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Yunus Akgün'ün sözleşmesini iyileştirme kararı aldı.

17.2 milyon TL kazanıyordu.

17.2 milyon TL kazanıyordu.

Mevcut kontratı 2026'da sona erecek olan Yunus, yıllık 17.2 milyon TL ile takımda en az kazanan isimlerden biriydi. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcuyla yıllık 55 milyon TL'den 2028 Haziran'a kadar prensipte anlaşmaya vardı.

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