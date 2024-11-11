Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Spor dünyasında kaosun eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Futbolda yaşananlar, Icardi - Wanda Nara ayrılığı gündeme damga vurdu. Açıklamalar, maç sonuçları da çok konuşuldu. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara renk katmış? Başlayalım 🙌🚀
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1. Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi, Alanyaspor'a imza attı. 😳
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2. Arda'yı hiç oynatma ama Ancelotti 👎
3. İkisi bir arada olmuyor gibi 🫢
4. İlginç 😁
5. "Dümdüz bakmak"
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6. Oldukça zor bir maç geçirdi 😂
7. Kimsenin beklemediği bir mağlubiyet alındı. Ülke puanı açısından üç galibiyet iyi olurdu...
8. Senegal asıllı da 😂
9. Squid Game fikri👌
10. Arda Turan güncellemesi
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11. Sabır isteyen bir ikiliydi...
12. Sigorta Shop maçı sonrası 👌
13. İşler çok karıştı
14. Her an her şey olabilir 😐
15. Herkes her yerde onu görmeye başladı 😂
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16. Gerçekten iyi oynadı ama 😂
17. 😂
18. Ligde böyle hareketlere hasret kaldık. Hep kaos
19. Kimse böyle hayal etmemişti muhtemelen...
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