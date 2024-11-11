Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Spor dünyasında kaosun eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Futbolda yaşananlar, Icardi - Wanda Nara ayrılığı gündeme damga vurdu. Açıklamalar, maç sonuçları da çok konuşuldu. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara renk katmış? Başlayalım 🙌🚀