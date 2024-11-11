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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.11.2024 - 22:36

Spor dünyasında kaosun eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Futbolda yaşananlar, Icardi - Wanda Nara ayrılığı gündeme damga vurdu. Açıklamalar, maç sonuçları da çok konuşuldu. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara renk katmış? Başlayalım 🙌🚀

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1. Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi, Alanyaspor'a imza attı. 😳

1. Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi, Alanyaspor'a imza attı. 😳
twitter.com

2. Arda'yı hiç oynatma ama Ancelotti 👎

2. Arda'yı hiç oynatma ama Ancelotti 👎
twitter.com

3. İkisi bir arada olmuyor gibi 🫢

3. İkisi bir arada olmuyor gibi 🫢
twitter.com

4. İlginç 😁

4. İlginç 😁
twitter.com

5. "Dümdüz bakmak"

5. "Dümdüz bakmak"
twitter.com
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6. Oldukça zor bir maç geçirdi 😂

6. Oldukça zor bir maç geçirdi 😂
twitter.com

7. Kimsenin beklemediği bir mağlubiyet alındı. Ülke puanı açısından üç galibiyet iyi olurdu...

7. Kimsenin beklemediği bir mağlubiyet alındı. Ülke puanı açısından üç galibiyet iyi olurdu...
twitter.com

8. Senegal asıllı da 😂

8. Senegal asıllı da 😂
twitter.com

9. Squid Game fikri👌

9. Squid Game fikri👌
twitter.com

10. Arda Turan güncellemesi

10. Arda Turan güncellemesi
twitter.com
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11. Sabır isteyen bir ikiliydi...

11. Sabır isteyen bir ikiliydi...
twitter.com

12. Sigorta Shop maçı sonrası 👌

12. Sigorta Shop maçı sonrası 👌
twitter.com

13. İşler çok karıştı

13. İşler çok karıştı
twitter.com

14. Her an her şey olabilir 😐

14. Her an her şey olabilir 😐
twitter.com

15. Herkes her yerde onu görmeye başladı 😂

15. Herkes her yerde onu görmeye başladı 😂
twitter.com
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16. Gerçekten iyi oynadı ama 😂

16. Gerçekten iyi oynadı ama 😂
twitter.com

17. 😂

17. 😂
twitter.com

18. Ligde böyle hareketlere hasret kaldık. Hep kaos

18. Ligde böyle hareketlere hasret kaldık. Hep kaos
twitter.com

19. Kimse böyle hayal etmemişti muhtemelen...

19. Kimse böyle hayal etmemişti muhtemelen...
twitter.com

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