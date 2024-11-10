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Kenan Yıldız İdolü Del Piero'nun Doğum Gününde Gol Attı! Efsane Futbolcu Teşekkür Etti

Kenan Yıldız İdolü Del Piero'nun Doğum Gününde Gol Attı! Efsane Futbolcu Teşekkür Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.11.2024 - 11:11

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bizleri bir kez daha gururlandırdı. 19 yaşındaki genç yeteneğimiz, Torino maçında ağları bularak siyah-beyazlı formayla attığı gollere bir yenisini daha ekledi. Karşılaşmanın ardından İtalya ve dünya futbolunun unutulmaz golcüsü Del Piero, sosyal medya hesabından Yıldız'a teşekkür etti. Juventus'un 10 numarası, her fırsatta idolünün Del Piero olduğunu ifade ediyordu. İdolünün doğum gününde golünü attı.

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Derbide golünü attı, maçın oyuncusu seçildi.

Derbide golünü attı, maçın oyuncusu seçildi.

İtaya Seri A'nın 12. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Juventus, evinde Torino'yu konuk etti. Ev sahip ekip, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Juventus'un ilk golü, 18. dakikada Timothy Weah'tan gelirken, skoru belirleyen gol ise 84'te Kenan Yıldız'dan geldi. Milli futbolcu, maçın en iyisi oldu.

Del Piero'dan teşekkür geldi.

Del Piero'dan teşekkür geldi.

Efsane oyuncu, karşılaşmanın ardından doğum gününde gol atan Kenan'a teşekkürlerini iletti.

Kenan Yıldız'ın golü 👇

Del Piero'nun paylaşımı 👇

Del Piero'nun paylaşımı 👇

'Teşekkürler, harika bir maç ve harika bir gol!'

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