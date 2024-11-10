Kenan Yıldız İdolü Del Piero'nun Doğum Gününde Gol Attı! Efsane Futbolcu Teşekkür Etti

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bizleri bir kez daha gururlandırdı. 19 yaşındaki genç yeteneğimiz, Torino maçında ağları bularak siyah-beyazlı formayla attığı gollere bir yenisini daha ekledi. Karşılaşmanın ardından İtalya ve dünya futbolunun unutulmaz golcüsü Del Piero, sosyal medya hesabından Yıldız'a teşekkür etti. Juventus'un 10 numarası, her fırsatta idolünün Del Piero olduğunu ifade ediyordu. İdolünün doğum gününde golünü attı.