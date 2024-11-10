Öptü mü Kokladı mı? Kerem Aktürkoğlu'nun Formasını Alan Benfica Taraftarının Yaptığını Görmelisiniz
Öptü mü Kokladı mı? Kerem Aktürkoğlu'nun Formasını Alan Benfica Taraftarının Yaptığını Görmelisiniz
Benfica formasıyla Portekiz'de harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede takımın en sevilen oyuncularından biri oldu. Kırmızı-beyazlı formayla başarıdan başarıya koşan milli futbolcunun, taraftarlarını ne kadar etkilediğini gösteren bir video, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Videoda Kerem'in oyundan çıkarken taraftarına forma hediye ettiği görüldü. Tribündeki seyircinin tepkisi, görenlerde şaşkınlık uyandırdı. İşte detaylar 👇
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Santa Clara engeli üç golle geçilmişti.
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Kerem, 78'de oyundan alınmış, formasını tribündeki bir taraftara yollamıştı.
Taraftarın formayı alınca gösterdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar 👇
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