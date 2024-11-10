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Öptü mü Kokladı mı? Kerem Aktürkoğlu'nun Formasını Alan Benfica Taraftarının Yaptığını Görmelisiniz

Öptü mü Kokladı mı? Kerem Aktürkoğlu'nun Formasını Alan Benfica Taraftarının Yaptığını Görmelisiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.11.2024 - 12:18

Benfica formasıyla Portekiz'de harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede takımın en sevilen oyuncularından biri oldu. Kırmızı-beyazlı formayla başarıdan başarıya koşan milli futbolcunun, taraftarlarını ne kadar etkilediğini gösteren bir video, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Videoda Kerem'in oyundan çıkarken taraftarına forma hediye ettiği görüldü. Tribündeki seyircinin tepkisi, görenlerde şaşkınlık uyandırdı. İşte detaylar 👇

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Santa Clara engeli üç golle geçilmişti.

Santa Clara engeli üç golle geçilmişti.

Benfica Portekiz Lig Kupası'ndaki ilk maçında evinde Santa Clara'yı konuk etmiş, mücadelen 3-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı başarmıştı. Golleri, Di Maria ve Pavlidis kaydetmişti.

Kerem, 78'de oyundan alınmış, formasını tribündeki bir taraftara yollamıştı.

Kerem, 78'de oyundan alınmış, formasını tribündeki bir taraftara yollamıştı.

Milli futbolcu, skora katkı yapmaya çok yaklaşırken 78'de yerini Schjekderup'a bırakmıştı. Kulübeye doğru giderken formasını taraftara hediye etmişti.

Taraftarın formayı alınca gösterdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

Taraftarın formayı alınca gösterdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

Kırmızı-beyazlı fanatik seyirci, formayı kapınca adeta sevinçten havalara uçtu. Hırsı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o anlar 👇

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