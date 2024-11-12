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Gerçeği Söyledi: Real Madrid Forması Giyen Fransız Yıldız Mbappe'nin Yakın Arkadaşından Şok Açıklama!

Gerçeği Söyledi: Real Madrid Forması Giyen Fransız Yıldız Mbappe'nin Yakın Arkadaşından Şok Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.11.2024 - 20:09

Yaz başında Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmayarak Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, saha dışındaki hayatıyla gündemden düşmüyor. Fransız yıldızın eflatun-beyazlı formayı giymesi tüm futbolseverlerde büyük heyecan yaratmıştı. Fakat gün geçtikçe bu heyecan yerini hayal kırıklığına bıraktı. Son günlerde hakkında ortaya çıkan olumsuz haberlere bir yenisi daha eklendi. 25 yaşındaki futbolcunun yakın arkadaşı, 'Mbappe, mental olarak iyi değil' dedi.

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Fransa Milli Takımı'na çağırılmadı.

Fransa Milli Takımı'na çağırılmadı.

Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa'da liglere ara verildi. Ülkeler, aday kadrolarını açıkladı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, üst üste ikinci kez Mbappe'yi tercih etmedi. 

Deschamps, 'Mbappe ile görüştüm ve bu kararı aldım. Hepsi bu! Kylian gelmek istedi, bunun saha dışı olaylarla hiçbir ilgisi yok.' dedi fakat bu açıklama futbolseverlere hiç inandırıcı gelmedi.

Instagram'daki son paylaşımı, gündem oldu.

Instagram'daki son paylaşımı, gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde alkol bağımlılığı ile gündeme gelen Mbappe, sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Hakimi ile buluştuğu anların fotoğrafını paylaştı. Nargile detayı tepki çekti.

"Mental olarak hiç iyi değil"

"Mental olarak hiç iyi değil"

Fransa basınından L'Equipe'e konuşan Mbappe'nin yakın arkadaşı, yıldız ismin durumu hakkında şunları söyledi:

'Kylian'ın birkaç aydır ciddi zihinsel sorunları var. Mental olarak hiç iyi değil. Zamana ve uzmanlarla yapılan bir çalışmaya ihtiyacı var.'

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