Gerçeği Söyledi: Real Madrid Forması Giyen Fransız Yıldız Mbappe'nin Yakın Arkadaşından Şok Açıklama!
Gerçeği Söyledi: Real Madrid Forması Giyen Fransız Yıldız Mbappe'nin Yakın Arkadaşından Şok Açıklama!
Yaz başında Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmayarak Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, saha dışındaki hayatıyla gündemden düşmüyor. Fransız yıldızın eflatun-beyazlı formayı giymesi tüm futbolseverlerde büyük heyecan yaratmıştı. Fakat gün geçtikçe bu heyecan yerini hayal kırıklığına bıraktı. Son günlerde hakkında ortaya çıkan olumsuz haberlere bir yenisi daha eklendi. 25 yaşındaki futbolcunun yakın arkadaşı, 'Mbappe, mental olarak iyi değil' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa Milli Takımı'na çağırılmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'daki son paylaşımı, gündem oldu.
"Mental olarak hiç iyi değil"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın