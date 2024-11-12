Gerçeği Söyledi: Real Madrid Forması Giyen Fransız Yıldız Mbappe'nin Yakın Arkadaşından Şok Açıklama!

Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa'da liglere ara verildi. Ülkeler, aday kadrolarını açıkladı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, üst üste ikinci kez Mbappe'yi tercih etmedi.

Deschamps, 'Mbappe ile görüştüm ve bu kararı aldım. Hepsi bu! Kylian gelmek istedi, bunun saha dışı olaylarla hiçbir ilgisi yok.' dedi fakat bu açıklama futbolseverlere hiç inandırıcı gelmedi.