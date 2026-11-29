Bazı Kamyonların Tekerlekleri Yola Değmeden Neden Havada Durur?
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Bazı kamyonların ve dorselerin arka tarafında yola hiç değmeden havada duran bir tekerlek çifti görülür. Havadaki tekerlekler arızalı ya da yerinden çıkmış değildir, kaldırılabilir yardımcı aks denilen düzenin parçasıdır. Aks hava basıncıyla çalışan bir süspansiyon sayesinde yukarı çekilir ve gerektiğinde yeniden indirilir. Kontrol paneli araç içine ya da dışına yerleştirilebilir ve aks bir kolla yukarı ya da aşağı konuma getirilir.
Kaldırılabilir aks hava basıncıyla yukarı çekilir ve tekerlekler yola değmeden bekler.
Yük taşınacağı zaman aks indirilir ve hava basıncı yüke uygun değere ayarlanır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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