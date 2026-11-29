Bazı kamyonların ve dorselerin arka tarafında yola hiç değmeden havada duran bir tekerlek çifti görülür. Havadaki tekerlekler arızalı ya da yerinden çıkmış değildir, kaldırılabilir yardımcı aks denilen düzenin parçasıdır. Aks hava basıncıyla çalışan bir süspansiyon sayesinde yukarı çekilir ve gerektiğinde yeniden indirilir. Kontrol paneli araç içine ya da dışına yerleştirilebilir ve aks bir kolla yukarı ya da aşağı konuma getirilir.

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