Klozetin Üzerindeki Büyük ve Küçük Sifon Düğmeleri Arasında Ne Fark Var?
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Çift sifonlu klozetlerde iki farklı düğme bulunuyor ve her biri farklı miktarda su akıtıyor. Büyük düğme tam sifon çekerken küçük düğme daha az su kullanan azaltılmış sifonu veriyor. Tam sifon katı atık, azaltılmış sifon ise yalnızca sıvı atık için tasarlanıyor. Konutlarda iç mekanda tüketilen suyun yaklaşık yüzde 30'u sifona gittiği için düğmelerin ayrımı tasarruf sağlıyor.
Büyük düğme tam sifon çekerken küçük düğme yalnızca sıvı atık için daha az su akıtıyor.
Verimli klozetler su kullanımını azaltırken temizleme performansından ödün vermiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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