Son yıllardaki tasarım gelişmeleri, klozetlerin ABD'de yürürlükteki federal standardın yüzde 20 altında su kullanmasını sağladı. Temizleme performansı ise eşit ya da daha iyi kalıyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın su verimliliği etiketi hem tek hem çift sifonlu rezervuarlı klozetleri kapsıyor. Etiket için ortalama azami sifon hacmi 4,8 litreyi geçmemeli. Çift sifonlu modellerde ortalama, bir tam sifon ile iki azaltılmış sifonun hacmi ortalanarak bulunuyor.

Klozet ayrıca 350 gram katı atık test malzemesini beş denemenin dördünde tamamen gidermeli. Böylece tasarruf için temizlikten ödün verilmiyor.