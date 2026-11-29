Şebeke çöküşleri ve enerji krizlerinin yaşandığı bir dünyada, gücü üreten batarya depolama sistemleri, rüzgar, güneş, yeşil hidrojen ve yapay zeka destekli akıllı ağların ortağı olarak geleceğin anahtarını elinde tutuyorsun. Kömürden elektrik üretmek artık küresel ölçekte karlı bir yatırım olmaktan çıkmış, uluslararası finans kuruluşları fosil projelere kredi desteğini kesmiştir. BM ILO raporuna göre Türkiye, kömür yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak 2030 yılına kadar GSYH’sini yılda 8 milyar dolar artırabilir, 300 binden fazla yeni iş yaratabilir ve sera gazı emisyonlarını %8 azaltabilir. İstanbul Politikalar Merkezi’nin de vurguladığı gibi, yıllık 10 milyar dolarlık yatırımla rüzgar, güneş ve depolama kapasitesini artırmak 2050 net-sıfır hedefine ulaşmanın ve bu devasa ekonomik dönüşümden en yüksek karı elde etmenin en kestirme yolu.