Soluduğun Havanın Kalitesine Göre Senin Gerçek Yaşın Kaç?
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Her gün soluduğumuz havanın kalitesi sağlığımızı yakından ilgilendiriyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar için bu daha da önemli hale geliyor. Peki senin soluduğun havaya göre yaşın kaç?
1. Yaşadığın yer hangisine daha çok benziyor?
2. Günlük hayatta ulaşım için daha çok ne kullanıyorsun?
3. Dışarıdaki havaya bakmadan evi havalandırır mısın?
4. Yazın sıcaklık arttığında ne hissediyorsun?
5. Evde enerji tüketimini azaltmak için bir şeyler yapıyor musun?
6. Sence bir bölgede hava kirliliğini en çok hangisi artırıyor?
7. Yazın hava sıcakken nasıl serinliyorsun?
8. Mahallende daha çok ağaç olması ne işe yarar sence?
Soluduğun havaya göre sen 60 yaşındasın!
Soluduğun havaya göre 50 yaşındasın!
Soluduğun havaya göre sen 20 yaşındasın!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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