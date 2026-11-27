Yaşadığın yerdeki hava kalitesi orta seviyede. Hava belki tertemiz değil ama çok da kirli de değil. Toplu taşımanın daha yoğun kullanıldığı bir yer olduğu için egzoza daha az maruz kalıyorsun ama yine de maruz kalıyorsun elbette. Gereksiz enerji kullanımının olduğu bir yer olduğu için hava kalitesi yüksek değil. Bu da senin 50 yaşlarında görünmene neden oluyor.