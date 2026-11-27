Japonca yazılışı 絵文字 olan kelime iki parçadan oluşuyor: 'e' (絵) resim, 'moji' (文字) ise yazı karakteri ya da harf demek. Kelimenin birebir karşılığı bu yüzden 'resim karakter' oluyor.

İngilizcedeki 'emotion' ile aradaki benzerlik ise tamamen tesadüf. İki kelime arasında dilsel bir bağ bulunmuyor, ancak hem kulağa benzer gelmeleri hem de emojileri çoğunlukla duygularımızı anlatmak için kullanmamız bu yanılgıyı besliyor.