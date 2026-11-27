"Emoji" Kelimesi İngilizce "Emotion"dan Gelmiyormuş
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Emoji, Japoncada resim anlamına gelen "e" ile karakter anlamına gelen "moji" kelimelerinin birleşimi.
Bugün bildiğimiz emojiler 1990'ların sonunda Japonya'da cep telefonları için tasarlandı.
Emoji ile emotion'ı karıştırmamızın asıl sebebi emoticon kelimesi.
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