Bu Şarkıyı Metal Dünyasına Hangi Grup Kazandırdı?
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Metal tarihinde bazı şarkılar var ki yıllar geçse de etkisini kaybetmiyor. Peki ya bu şarkıların arkasındaki grubu ne kadar iyi tanıyorsun? Bakalım bu parçaların hangi gruplardan çıktığını tahmin edebilecek misin? 🤘
1. Joan Baez'in "Diamonds & Rust" şarkısını metal dünyasına taşıyan grup hangisi?
2. Fleetwood Mac'in "The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)" şarkısını hangi grup yeniden yorumladı?
3. Eurythmics'in "Sweet Dreams (Are Made of This)" şarkısına karanlık bir yorum getiren grup hangisi?
4. Commodores'un "Easy" şarkısını alternatif metal dünyasına taşıyan grup hangisi?
5. Pet Shop Boys'un "It's a Sin" şarkısını kendi tarzında yeniden yorumlayan grup hangisi?
6. The Who'nun "Behind Blue Eyes" şarkısının nu-metal versiyonunu hangi grup yaptı?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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