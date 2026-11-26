Büyük Şarkı Düellosu: Lady Gaga’nın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
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Kabul edelim Lady Gaga'nın her şarkısı ayrı güzel ama bazıları var ki... Bu sefer hep birlikte oylarınızla Lady Gaga'nın en iyi şarkılarını seçiyoruz. Hadi bakalım, başlıyoruz!
Tek bir cevap hakkın var o yüzden iyi düşün... En iyi şarkısı hangisi?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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