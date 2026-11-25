Çocukluk fotoğraflarından bile metal efsanelerini tanıyabiliyorsun! Bu isimlerin yalnızca müziklerini değil, hayatlarını ve geçmişlerini de yakından takip ettiğin belli. Arkadaşların bir fotoğraf gösterip kim olduğunu sorduğunda cevabı saniyeler içinde verebilecek kadar iddialısın. Seni ters köşeye yatırmak hiç kolay değil. Tebrikler! 🤘