Metal Müzisyenlerini Çocukluk Fotoğraflarından Tanıyabilecek misin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sahnedeki sert bakışları, uzun saçları ve ikonik tarzlarıyla tanıdığımız metal müzisyenleri de bir zamanlar çocuktu... Peki, onları henüz metal dünyasının yıldızları olmadan önceki halleriyle tanıyabilir misin? Bakalım çocukluk fotoğraflarından kaç müzisyeni doğru tahmin edeceksin! 🤘
1. Fotoğraftaki müzisyen kim?
2. Peki, bu küçük çocuk kim?
3. Bu fotoğraftaki ismi tanıyabildin mi?
4. Sıradaki müzisyeni tanıyabilecek misin?
5. Bu çocuk büyüyünce kim oldu?
Metal efsanelerini çocukken tanıyamadın!
Metal hafızan güçlü ama fotoğraflar seni şaşırttı!
Sen gerçek bir metal dedektifisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın