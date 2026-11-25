Rafet El Roman, Derya Uluğ'un Düğününün Yapıldığı Otelden Çıkarken Görüntülendi: Verdiği Yanıt Olay Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aşk şarkılarıyla tanınan Rafet El Roman, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez evlenmeye hazırlandığını ve nişanlandığını duyurmuştu. Şarkıcı bu kez bir düğünün önünde gündem oldu. Derya Uluğ ile Asil Gök'ün 25 Kasım'daki düğününün yapıldığı otelden çıkarken görüntülenen El Roman, muhabirlerin sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi. 'Düğüne mi geldiniz?' sorusuna 'Derya Uluğ mu evleniyor?' diyen şarkıcının, düğüne davet edilmediğini söylediği aktarıldı.
Kaynak: @okanmermervip
Rafet El Roman, aşk şarkılarıyla tanınıyor.
Derya Uluğ ve Asil Gök'ün düğünü 25 Kasım'da yapıldı.
El Roman, otelden çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın