58 yaşındaki Rafet El Roman, 'Seni Seviyorum', 'Bana Sen Lazımsın' ve 'Kalbine Sürgün' gibi şarkılarıyla tanınıyor. Şarkıcı, geçmişte iki kez evlendi ve üç çocuk babası. Üçüncü evliliğine hazırlandığını açıklayan El Roman'ın düğün tarihi daha önceki haberlerde belli değildi.