Arabesk Sevdamız Sorgulanmasın: Yıllara Meydan Okuyan Parçalar
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Arabesk, zor zamanlar yaşarken hepimizin dinlediği bir tür. Aşk acısı çekerken ya da hayata karşı kırgın olduğumuz zamanlarda dinlediğimiz arabesk şarkıların en iyilerini derledik!
Müslüm Gürses - Nilüfer
Ferdi Tayfur - Bana Sor
Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem
Orhan Gencebay - Batsın Bu Dünya
Hakkı Bulut - İkimiz Bir Fidanız
Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Duyanlara Duymayanlara
Müslüm Gürses - Hangimiz Sevmedik
Güllü - Değmezmiş Sana
Azer Bülbül - Bu Gece Karakolluk Olabilirim
Ümit Besen - Nikah Masası
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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