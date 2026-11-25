Bu listeye tek Müslüm Gürses şarkısı yetmez. Hangimiz Sevmedik de Müslüm Gürses'in en sevilenleri arasında yer alıyor. Hangimiz Sevmedik, herkesin ezbere bildiği arabesk parçalardan biri. Daha hareketli bir arabesk parça olan şarkıyı Müslüm Gürses'in sesinden dinlemenin etkisi de bir başka!