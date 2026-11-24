Sadece 3 Şarkı İsminden Bu Şarkıcıyı Bulabilecek misin?
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Bazı şarkıları duyduğumuz an kimin söylediğini hemen anlarız. Peki iş sadece şarkı isimlerini görmeye gelince hafızan ne kadar kuvvetli? Senin için Türkçe pop ve alternatif müziğin sevilen isimlerinden bir test hazırladık. Bakalım sadece 3 şarkı ismine bakarak doğru şarkıcıyı bulabilecek misin?
1. Gel Benimle, Aldanırım, Kuşlar
2. Filler ve Çimenler, Kül Hece, Karakol
3. Haydi Söyle, Uzun Lafın Kısası, İlk Gün Gibi
4. Uykusuz Her Gece, Kupa Kızı ve Sinek Valesi, Serseri
5. Çeksene Elini, Çak Bir Selam, Katakulli
6. Baksana Talihe, Bi' Seni Konuşurum, Depresyondayım
7. Tastamam, Meczup, Dem
8. Mayın Tarlası, Çakıl Taşları, Hoşçakal
9. Son Vapur, Kış Masalı, Kıskıvrak
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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