Marketler işlenmiş gıdaları raflara dizmeden önce, yiyeceğin üretildiği yerden sofraya uzanan yol çok daha kısaydı ve çoğu insan tazeliği görerek, koklayarak ve dokunarak anlayabiliyordu. Ürünlerin yaşını tahmin etmek zorlaşınca ABD'li marketler rafta ne kadar kaldığını izlemek için paketlere kodlar koymaya başladı, 1970'lerde de tüketiciler bu bilgiyi kendileri de görmek istedi. Bugün hâlâ kullanılan 'açık tarihleme' sistemi böyle doğdu ve etiketteki tarih, ürünün en lezzetli olduğu dönemi gösteren bir tahminden ibaret kaldı. Çoğu zaman bilimsel bir dayanağı bulunmayan ve belirli bir kurala bağlanmayan bu tarihleri, müşteri ürünü en iyi hâliyle yesin ve tekrar gelsin diye üreticiler ile satıcılar genellikle erkene çekiyor, bu da pek çok yiyeceğin etikette yazandan çok daha uzun süre güvenle tüketilebilmesi anlamına geliyor.