Son Kullanma Tarihi Geçen Yiyecek Bozulmuş mu Olur?
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Son kullanma tarihi geçen yiyecek gerçekten bozulmuş mu olur sorusu, buzdolabının arkasında unutulan süt, geçen yaz pikniğinden kalan hamburger ekmekleri ya da tarihi dünde bitmiş bir makarna paketi karşısında çoğumuzun aklına takılıyor. TED-Ed'in Haziran 2023'te yayımladığı videoya göre ABD'de evlerden çıkan gıda israfının yaklaşık beşte biri, tüketicilerin etiketteki tarihi nasıl okuyacağını bilmemesinden kaynaklanıyor ve atılan yiyeceklerin büyük kısmı aslında hâlâ yenebilir durumda. Üstelik ambalajdaki tarihin çoğu zaman bozulmayla pek ilgisi yok.
Kaynak: TED-Ed
Son kullanma tarihi etiketleri, 1970'lerde tüketicilerin talebiyle ürünün tazelik dönemini gösteren bir uygulama olarak yaygınlaştı.
Konserve, kuru gıda, dondurulmuş yemek ve yumurta tarihi geçse de çoğu zaman güvenle yenebiliyor.
Hazır salata, şarküteri ürünleri, pastörize edilmemiş peynir ve et için tarihi geçince risk almamak gerekiyor.
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