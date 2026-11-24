Silikon mu Örgü mü? En Temiz Duş Lifi Bakteri Testiyle Ortaya Çıktı
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Lifler önce alkolle temizlendi, ardından iki hafta boyunca duşta sırayla kullanıldı.
Üç günlük bekleme sonunda örgü lifteki bakteri üremesi silikondan daha az çıktı.
Hangi lif kullanılırsa kullanılsın, tam kurumaması bakterilere zemin hazırlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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