Testte iki farklı lif karşılaştırıldı: plastik bir silikon lif ve kumaştan örülmüş bir lif. İkisi de deneyden önce alkolle bakterilerden arındırıldı. Ardından aynı kişi, iki hafta boyunca bir gün birini, bir gün diğerini kullanarak duş aldı.

Süre dolunca her iki liften de swab çubuklarıyla örnek alındı. Örnekler besiyerlerine ekildi ve bakterilerin çoğalabilmesi için 3 gün boyunca inkübe edildi.