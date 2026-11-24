Sen Hangi Efsanevi Yaratığın Yansımasısın?
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Herkesin içinde kendine özgü bir dünya saklıdır. Kimi insanlar girdikleri ortamda güçleri ve kararlılıklarıyla iz bırakırken kimileri sezgileri, gizemli tavırları veya küllerinden yeniden doğmayı başaran ruhlarıyla öne çıkar. Peki, senin karakterin bir efsaneye dönüşseydi nasıl bir varlığa benzerdi? Koruyucu ve bilge bir ejderha mı, karanlığın içindeki sırları görebilen bir vampir mi, özgürlüğüne düşkün bir anka kuşu mu, yoksa doğayla ve içgüdüleriyle bütünleşmiş bir kurt adam mı olurdun?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. İnsanlar seni ilk tanıdığında hangi özelliğinle hatırlanırsın?
4. Hayatında büyük bir sorunla karşılaştığında ne yaparsın?
5. Sence gerçek güç ne demektir?
6. İnsanlarla ilişkilerinde hangisi seni daha iyi anlatıyor?
7. Seni en çok ne öfkelendirir?
8. İnsanlar senin hangi yönünü anlamakta zorlanıyor?
9. Bir grubun içinde genellikle hangi rolü üstlenirsin?
10. Aşk senin için ne ifade ediyor?
Ejderha
Anka kuşu
Vampir
Kurt adam
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