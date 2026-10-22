Psikolojine Göre Senin Tahammül Edemediğin Şey Ne?

Senin için bir insanın kusurlu olmasıyla kötü niyetli davranması arasında büyük bir fark var. Birinin hata yapmasını anlayabilirsin; ancak hatasını gizlemesi, gerçeği kendi çıkarına göre değiştirmesi veya başkalarına farklı, sana farklı davranması güven duygunu derinden sarsabilir. Çünkü senin dünyanda ilişkileri ayakta tutan temel şeylerden biri tutarlılık. İnsanların söyledikleriyle yaptıklarının birbirini desteklemesini, bir söz verildiğinde arkasında durulmasını ve herkesin benzer koşullarda benzer ölçütlerle değerlendirilmesini beklersin. Bu nedenle küçük görünen bir yalan bile senin gözünde daha büyük bir sorunun işareti haline gelebilir.

Bu hassasiyetin, yalnızca dürüstlüğe önem vermenden değil, ilişkilerde nerede durduğunu bilmek istemenden de kaynaklanıyor olabilir. Birine güvendiğinde onunla açık bir ilişki kurmayı tercih edersin. Karşındaki insanın gerçek düşüncesini bilmek, seni memnun etmek için söylenmiş sözlerden daha değerlidir. Fakat tutarsızlıkla karşılaştığında zihnin yaşananları tekrar tekrar değerlendirmeye başlayabilir: Daha önce de böyle davranmış mıydı, hangi sözünde samimiydi, başka neleri bilmiyorum? Böylece bir olayın kendisinden çok, onun güven ilişkisi hakkında ne anlama geldiği seni yormaya başlar. Haksızlığa uğradığında sessiz kalamamanın nedeni de yalnızca kişisel kırgınlığın değil, yanlış olanın normalleştirilmesine karşı duyduğun rahatsızlık olabilir.

İnsanların sende fark ettiği beş özellik; adalet duygusu, dürüstlük beklentisi, gözlem gücü, sadakat ve güçlü değerlerdir.Ancak bu özelliklerin gölge tarafı, bazen insanlardan kusursuz bir tutarlılık beklemene veya güvenin bir kez sarsıldığında yeniden kurulmasına fırsat vermemene yol açabilir. Her çelişki kötü niyet, her hata da karakter eksikliği anlamına gelmez. Önemli olan, bir insanın hatasından sonra nasıl davrandığına bakabilmektir. Senin için en sağlıklı denge, ilkelerine bağlı kalırken insanlara kendilerini açıklama fırsatı tanımak olabilir. Çünkü dürüstlük arayışını koruyarak da affetmenin, sınır koymanın ve gerektiğinde yeniden güvenmenin farklı yollarını keşfedebilirsin.