Psikolojine Göre Senin Tahammül Edemediğin Şey Ne?
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Herkesin sabrını zorlayan, içten içe öfkelendiren ve karşılaştığında bütün enerjisini tüketen bazı durumlar vardır. Kimi insanlar kendilerine yalan söylenmesine tahammül edemezken kimileri görmezden gelinmeye, kontrol edilmeye ya da sürekli eleştirilmeye dayanamaz. Üstelik bizi en çok rahatsız eden şeyler çoğu zaman yalnızca anlık bir sinirden ibaret değildir; değerlerimiz, geçmiş deneyimlerimiz, beklentilerimiz ve duygusal ihtiyaçlarımız hakkında da ipuçları verebilir.
Peki senin sabrını gerçekten tüketen şey ne?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Bir insandan soğumana en çok ne sebep olur?
3. Yoğun ve yorucu bir günün ardından seni en çok ne öfkelendirir?
4. Bir tartışmada seni en çok hangi davranış çileden çıkarır?
5. Yakın bir arkadaşının sana yaptığı hangi şey daha fazla canını yakar?
6. İş veya okul ortamında seni en çok ne tüketir?
7. Birinin seni eleştirmesi gerektiğinde nasıl davranması seni daha çok rahatsız eder? -
8. Bir ilişkide kendini en çok hangi durumda kötü hissedersin?
9. Planların son anda değiştiğinde ilk tepkin hangisine daha yakındır?
10. İnsanların senin hakkında en yanlış anladığı şey ne olabilir?
Tahammül Edemediğin Şey İkiyüzlülük ve Adaletsizlik
Tahammül Edemediğin Şey Kontrol Edilmek ve Özgürlüğünün Kısıtlanması
Tahammül Edemediğin Şey Görülmemek ve Duygusal Olarak Yok Sayılmak
Tahammül Edemediğin Şey Kaos, Belirsizlik ve Kontrol Kaybı
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