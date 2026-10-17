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Evet/Hayır Testine Göre Sen 'Sadakatsiz' misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen 'Sadakatsiz' misin?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
17.10.2026 - 16:01
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Sadakat, yalnızca fiziksel olarak bir başkasına yönelmemek değil; verdiğin sözlerin arkasında durmak, partnerinin güvenini önemsemek ve ilişkinin sınırlarına saygı duymak demek. Peki sen ilişkilerinde ne kadar sadıksın? Bazen masum görünen davranışlar, flörtöz tavırlar ya da gizlenen küçük detaylar sadakat anlayışın hakkında düşündüğünden daha fazlasını anlatabilir.

Bakalım sen sadakatine güvenebileceğimiz biri misin, yoksa ilişkilerinde sınırları biraz fazla esnetiyor olabilir misin?

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1. Bir ilişkin varken başka birinden hoşlandığını fark edersen bu ilgiyi sürdürmeye devam eder misin?

2. Partnerin yanında değilken biriyle flört etmenin çok da yanlış olmadığını düşünür müsün?

3. Partnerinden gizlediğin mesajların veya konuşmaların olması seni çok rahatsız etmez mi?

4. İlişkin devam ederken eski sevgilinle romantik bir yakınlık kurmayı düşünebilir misin?

5. Partnerin öğrenmeyecek olsa bile ilişkinizin sınırlarını aşan bir davranışta bulunabilir misin?

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6. İlişkinle ilgili sorunlar yaşadığında bunları partnerinle konuşmak yerine ilgini başka birine yöneltir misin?

7. Birinden hoşlandığında, ilişkide olsan bile onunla arandaki çekimi canlı tutmak ister misin?

8. Partnerinin kıskanacağını bildiğin için bazı görüşmelerini veya konuşmalarını ondan saklar mısın?

9. İlişkinin monotonlaştığını hissettiğinde heyecanı başka birinde aramayı düşünebilir misin?

10. Bir ilişkiyi bitirmek istiyorsan başka birine yönelmeden önce mevcut ilişkinin sona ermesi gerektiğine inanır mısın?

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SADAKATSİZSİN

İlişkilerde heyecan, ilgi ve kişisel özgürlük senin için önemli bir yerde olabilir. Yeni insanlarla tanışmak, flörtün yarattığı enerjiyi hissetmek ya da ilişkinin dışındaki ihtimalleri düşünmek sana çekici gelebilir. Bu durum tek başına sadakatsiz olduğun anlamına gelmez; ancak bazı davranışlarının partnerinin güvenini nasıl etkileyebileceğini düşünmek faydalı olabilir. Belki de senin için sadakat, herkesin aynı şekilde yorumladığı kesin kurallardan oluşmuyor. Mesajlaşmak, eski sevgiliyle görüşmek veya başkasından hoşlanmak gibi konularda partnerinle aynı sınırları paylaşmıyor olabilirsin. Burada önemli olan, kendi bakış açını ilişkinin ortak kurallarıymış gibi kabul etmek yerine partnerinin beklentilerini de anlamaya çalışmak. İki kişinin sadakat tanımı farklıysa, konuşulmayan sınırlar zamanla kırgınlıklara dönüşebilir. Kendine şu soruyu sorabilirsin: Partnerimin benden haberi olmadan aynı davranışı yaptığını öğrensem nasıl hissederdim? Bu soruya vereceğin yanıt, ilişkideki sınırların ve dürüstlük anlayışın hakkında sana fikir verebilir. Eğer başka birine ilgi duyuyorsan bu duyguyu saklamak ya da iki ilişkiyi bir arada yürütmek yerine, mevcut ilişkin hakkında dürüstçe düşünmek daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir. Unutma, bir davranışı sorgulamak seni kötü biri yapmaz; önemli olan seçimlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

Sadakat senin için önemli bir değer

İlişkilerinde güvene, dürüstlüğe ve karşılıklı saygıya önem veriyor olabilirsin. Bir ilişki içindeyken partnerinin duygularını hesaba katmak, verdiğin sözlerin arkasında durmak ve sorunları açıkça konuşmak senin için değerli görünüyor. Senin gözünde sadakat, yalnızca aldatmamak değil, partnerinin kendisini güvende hissedebileceği bir ilişki kurmak anlamına da gelebilir. Bir başkasına ilgi duymanın ya da birini çekici bulmanın her zaman bir ihanet anlamına gelmediğini biliyor olabilirsin. Asıl belirleyici olanın bu duygularla nasıl hareket ettiğin, ilişkinizin sınırlarına nasıl yaklaştığın ve partnerine karşı ne kadar dürüst olduğun olduğunu düşünüyorsun. İlişkide sorunlar ortaya çıktığında hemen başka birinde heyecan aramak yerine konuşmayı, çözüm bulmayı veya ilişkinin geleceğini birlikte değerlendirmeyi tercih edebilirsin. Yine de sadık olmak, her koşulda kendi ihtiyaçlarını geri plana atman ya da mutsuz olduğun bir ilişkide kalman gerektiği anlamına gelmez. Sağlıklı sadakat, karşılıklı güven kadar kişisel sınırlara ve dürüstlüğe de dayanır. Bir ilişki artık sana iyi gelmiyorsa bunu açıkça ifade etmek, gizli davranışlarla güveni zedelemekten daha yapıcı olabilir. Senin için önemli olan yalnızca bir ilişkiyi sürdürmek değil, o ilişkinin içinde güvenilir ve dürüst bir partner olabilmek olabilir.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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