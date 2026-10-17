Evet/Hayır Testine Göre Sen 'Sadakatsiz' misin?

Sadakat, yalnızca fiziksel olarak bir başkasına yönelmemek değil; verdiğin sözlerin arkasında durmak, partnerinin güvenini önemsemek ve ilişkinin sınırlarına saygı duymak demek. Peki sen ilişkilerinde ne kadar sadıksın? Bazen masum görünen davranışlar, flörtöz tavırlar ya da gizlenen küçük detaylar sadakat anlayışın hakkında düşündüğünden daha fazlasını anlatabilir.

Bakalım sen sadakatine güvenebileceğimiz biri misin, yoksa ilişkilerinde sınırları biraz fazla esnetiyor olabilir misin?