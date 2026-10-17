Evet/Hayır Testine Göre Sen 'Sadakatsiz' misin?
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Sadakat, yalnızca fiziksel olarak bir başkasına yönelmemek değil; verdiğin sözlerin arkasında durmak, partnerinin güvenini önemsemek ve ilişkinin sınırlarına saygı duymak demek. Peki sen ilişkilerinde ne kadar sadıksın? Bazen masum görünen davranışlar, flörtöz tavırlar ya da gizlenen küçük detaylar sadakat anlayışın hakkında düşündüğünden daha fazlasını anlatabilir.
Bakalım sen sadakatine güvenebileceğimiz biri misin, yoksa ilişkilerinde sınırları biraz fazla esnetiyor olabilir misin?
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1. Bir ilişkin varken başka birinden hoşlandığını fark edersen bu ilgiyi sürdürmeye devam eder misin?
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2. Partnerin yanında değilken biriyle flört etmenin çok da yanlış olmadığını düşünür müsün?
3. Partnerinden gizlediğin mesajların veya konuşmaların olması seni çok rahatsız etmez mi?
4. İlişkin devam ederken eski sevgilinle romantik bir yakınlık kurmayı düşünebilir misin?
5. Partnerin öğrenmeyecek olsa bile ilişkinizin sınırlarını aşan bir davranışta bulunabilir misin?
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6. İlişkinle ilgili sorunlar yaşadığında bunları partnerinle konuşmak yerine ilgini başka birine yöneltir misin?
7. Birinden hoşlandığında, ilişkide olsan bile onunla arandaki çekimi canlı tutmak ister misin?
8. Partnerinin kıskanacağını bildiğin için bazı görüşmelerini veya konuşmalarını ondan saklar mısın?
9. İlişkinin monotonlaştığını hissettiğinde heyecanı başka birinde aramayı düşünebilir misin?
10. Bir ilişkiyi bitirmek istiyorsan başka birine yönelmeden önce mevcut ilişkinin sona ermesi gerektiğine inanır mısın?
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SADAKATSİZSİN
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