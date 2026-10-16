Kontrol Etmeden Duramıyor musun? Obsesif Kompülsiflik Seviyeni Ölçüyoruz!
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Hepimizin zaman zaman tekrar tekrar kontrol ettiği şeyler, aklından çıkaramadığı düşünceler ya da içi rahat etsin diye yaptığı küçük rutinler olabilir. Peki, bunlar senin günlük hayatında ne kadar yer kaplıyor? 15 soruda alışkanlıklarını, belirsizlikle baş etme biçimini ve kontrol ihtiyacını mercek altına alıyoruz.
Bakalım yanıtların hangi sonuca işaret edecek?
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1. Evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyip kilitlemediğini hatırlayamadığında ne yaparsın?
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2. Çalışma masan veya odan dağınık olduğunda nasıl hissedersin?
3. Aklına istemediğin, rahatsız edici bir düşünce geldiğinde ne yaparsın?
4. Bir mesaj gönderdikten sonra yazdığını tekrar okur musun?
5. Bir karar vermen gerektiğinde nasıl ilerlersin?
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6. Ellerinin kirli olabileceğini düşündüğünde ne yaparsın?
7. Bir işi tamamladıktan sonra nasıl hissedersin?
8. Planların son dakika değiştiğinde ne olur?
Esnek ve rahat bir zihin
Detaycı ve temkinli
Düşüncelerine takılıp kalabiliyorsun
Kontrol ihtiyacı seni zorluyor olabilir
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