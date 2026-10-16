Kontrol Etmeden Duramıyor musun? Obsesif Kompülsiflik Seviyeni Ölçüyoruz!

Yanıtların, bazı durumlarda düşünceleri zihninde tekrar tekrar ele alma veya bir şeyden emin olmak için yeniden kontrol etme eğilimin olabileceğini gösteriyor. Bir işi bitirmiş olsan bile hata yapmış olma ihtimali aklına gelebilir; bir konuşmanın ardından ne söylediğini tekrar değerlendirebilirsin. Bu döngüler kısa süreliğine rahatlama sağlasa bile şüphe yeniden ortaya çıktığında aynı davranışa dönmek yorucu olabilir. Burada önemli olan, düzenli olmayı sevmen ya da ayrıntılara dikkat etmen değil; bu alışkanlıkların ne kadar zamanını aldığı ve ne ölçüde seçimin dışında geliştiğidir. İstemediğin düşüncelerle karşılaşmak, onları benimsemek veya gerçekleştirmek istediğin anlamına gelmez. Bir düşüncenin zihne gelmesiyle o düşünceye göre hareket etmek arasında fark vardır. Kendini yalnızca aklına gelen düşünceler nedeniyle yargılamamaya çalış. Eğer bu tekrarlar seni yoruyor, günlük işlerini geciktiriyor veya rahatlamak için belirli davranışları yapmak zorundaymışsın gibi hissettiriyorsa bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşmek yararlı olabilir. Obsesif kompülsif bozukluk, yalnızca titizlik veya kontrol etme alışkanlığıyla açıklanamaz; belirtilerin niteliği, yarattığı sıkıntı ve günlük yaşama etkisi birlikte değerlendirilir. Bu sonuç bir tanı değil, kendi deneyimlerine daha yakından bakman için bir başlangıç noktasıdır.