article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Aşkta Kaçıncı Derece Takıntılısın? Cevapların İlişki Karakterini Ele Veriyor!

Aşkta Kaçıncı Derece Takıntılısın? Cevapların İlişki Karakterini Ele Veriyor!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
06.10.2026 - 13:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşık olunca hepimiz biraz değişiyoruz. Normalde umursamadığımız bir mesajın neden geç geldiğini düşünmeye, sosyal medyada yapılan küçücük bir hareketin anlamını çözmeye veya sevdiğimiz insanın kimlerle görüştüğünü merak etmeye başlayabiliyoruz. Peki bütün bunlar nerede normal bir meraktan çıkıp takıntıya dönüşüyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Sevgilin mesajına uzun süre cevap vermedi. Ne yaparsın?

3. Sevgilinin sosyal medyada yeni birini takip ettiğini gördün. Tepkin ne olur?

4. Partnerinin telefonunu masada açık gördün. Ne yaparsın?

5. Sevgilin arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Sen o sırada...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eski sevgilinin yeni bir ilişkisi olduğunu öğrendin. Ne yaparsın?

7. Partnerin “Bu akşam biraz yalnız kalmak istiyorum” dedi. Ne hissedersin?

8. Hoşlandığın kişi sana normalden daha soğuk davranıyor. İlk düşüncen ne olur?

9. Aşık olduğunda hayatındaki diğer şeylere ne olur?

10. Birinden hoşlanıyorsun ama henüz ilişkiniz yok. Ne kadar düşünürsün?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşkı Yaşarken Biraz Fazla Kaptırıyorsun!

Sen aşık olduğunda duygularını kolay kolay gizleyemeyen, sevdiği insanı hayatının önemli bir yerine koyan birisin. Hoşlandığın kişinin mesajını beklemek, onunla ilgili küçük detayları hatırlamak, sosyal medyada ne yaptığını merak etmek sana oldukça doğal geliyor. Senin için aşk yalnızca bir ilişki etiketi değil; günlük hayatının içine yayılan, seni heyecanlandıran ve sürekli düşünmekten keyif aldığın bir duygu. Bu nedenle zaman zaman “Acaba ne yapıyor?” diye düşünmen veya mesaj beklerken telefonu kontrol etmen senin için büyük bir problem gibi görünmüyor. Karakter olarak duygusal, ilgili ve bağ kurmaya yatkınsın. Birini sevdiğinde yüzeysel bir ilişki yaşamak yerine gerçekten yakınlaşmak, onun hayatını tanımak ve kendini ona açmak istiyorsun. Fakat duyguların yükseldiğinde karşındaki insanın davranışlarına normalden daha fazla anlam yükleyebiliyorsun. Bir mesajın geç gelmesi, kısa bir cevap veya sosyal medyada yapılan küçük bir hareket bile zihninde birkaç farklı senaryoya dönüşebiliyor. Neyse ki bu durum genellikle kontrol edilemez bir noktaya ulaşmıyor; biraz düşündükten sonra kendini toparlayabiliyorsun. Senin aşk hayatındaki en önemli mesele duygularınla gerçekleri birbirinden ayırabilmek. Çünkü bazen hissettiğin şey gerçekten yaşanan bir durum değil, sadece zihninin oluşturduğu bir ihtimal olabilir. Sevdiğin insanın her hareketini anlamlandırmaya çalışmak yerine ona güvenmeyi öğrendiğinde ilişkilerin çok daha rahat ilerleyebilir. Yani evet, biraz takıntılısın; ama seninki daha çok “Aşık oldum ve şu an beynimin yarısı bu insanda” seviyesinde. Tehlikeli değil, sadece biraz fazla romantik.

Meraklı, Kıskanç ve Dikkatli Bir Aşıksın!

Sen aşk konusunda tamamen rahat biri değilsin ama kendini kaybedecek kadar da takıntılı davranmıyorsun. Sevdiğin kişinin hayatında olup bitenleri merak ediyor, bazı davranışlarını sorguluyor ve zaman zaman kıskançlık hissediyorsun. Özellikle partnerinin başka insanlarla olan iletişimi veya sana karşı davranışlarındaki değişiklikler dikkatini çekiyor. Ancak çoğu zaman bu duyguları dışarıya hemen yansıtmak yerine önce kendi içinde değerlendirmeyi tercih ediyorsun. Yani seni asıl tanımlayan şey kontrol etmekten çok emin olmak istemen. İlişkilerde oldukça dikkatli bir yapın var. Karşındaki insanın davranışlarındaki küçük değişimleri fark edebiliyorsun ve sezgilerin genellikle güçlü çalışıyor. Fakat bunun dezavantajı, bazen ortada gerçek bir sorun yokken bile bir şeylerin ters gittiğini düşünmen olabilir. Özellikle mesajların kısalması, planların değişmesi veya partnerinin biraz uzak davranması seni düşündürebiliyor. İçinden “Kesin bir şey var” demek geçse bile çoğu zaman hemen harekete geçmiyor, önce durumu anlamaya çalışıyorsun. Senin için ilişkilerde güven ve açık iletişim çok önemli. Karşındaki insan sana net davrandığında oldukça rahatlayabiliyorsun; belirsizlik olduğunda ise zihnin çalışmaya başlıyor. Bu yüzden sana iyi gelecek ilişki, sürekli şüphe içinde bırakıldığın değil, kendini güvende hissettiğin ilişki. Kıskançlığını tamamen yok etmeye çalışmak yerine onu tanımayı ve hangi noktada gerçek bir probleme, hangi noktada yalnızca kuruntuya dönüştüğünü ayırt etmeyi öğrenmen önemli. Sen tam anlamıyla takıntılı değilsin; sadece aşık olduğunda radarlarını biraz fazla açıyorsun.

Aşık Olunca FBI Modun Açılıyor!

Senin için aşk bazen yalnızca hissetmek değil, aynı zamanda anlamak, takip etmek ve bütün parçaları birleştirmekdemek. Sevdiğin insanın davranışlarını oldukça dikkatli gözlemliyorsun. Mesajın neden geciktiği, sosyal medyada kimi takip ettiği, kimin fotoğrafını beğendiği veya neden normalden farklı davrandığı gibi detaylar kolayca radarına girebiliyor. Üstelik bir şeyi merak ettiğinde cevabını bulmadan rahat etmekte zorlanabiliyorsun. Bu nedenle dışarıdan sakin görünsen bile kafanın içinde oldukça detaylı bir aşk soruşturması yürütüyor olabilirsin. Karakterinin bu tarafı aslında güçlü gözlem yeteneğin ve yoğun bağlanma biçiminle bağlantılı. Birini hayatına aldığında onu gerçekten tanımak istiyorsun ve ilişkide belirsizlik yaşamaktan hoşlanmıyorsun. Ancak bazen karşındaki insanın davranışlarını fazla analiz etmek, sana gerçekte olduğundan daha fazla sorun varmış gibi hissettirebilir. Birinin çevrimiçi olması, geç cevap vermesi veya başka birini takip etmesi tek başına hiçbir şey ifade etmeyebilirken sen bu küçük detayları bir araya getirerek kendi hikâyeni oluşturabiliyorsun. İşte takıntı derecenin yükseldiği nokta tam olarak burası. Senin için en önemli ders her merakın cevaplanmak zorunda olmadığını öğrenmek. Sevdiğin kişiyi sürekli gözlemlemek sana kısa süreli bir kontrol hissi verse de uzun vadede hem seni hem ilişkinizi yorabilir. Güven, her şeyi bilmek değil; her şeyi bilmediğin halde ilişkinin sağlam olduğuna inanabilmektir. Biraz geri çekilip kendi hayatına odaklandığında aslında çok daha çekici, özgüvenli ve rahat bir enerjiye sahip olduğunu fark edebilirsin. Kısacası senin aşk modun biraz “Ben sadece merak ettim” deyip 45 dakika araştırma yapmak seviyesinde.

Seviyorsun Ama Kendini Kaybetmiyorsun!

Sen aşkı hayatının merkezine koymadan da oldukça yoğun yaşayabilen birisin. Birini sevdiğinde onunla ilgileniyor, özlüyor, merak ediyor ve ilişkin için emek veriyorsun; ancak bütün hayatını o kişinin etrafında şekillendirmiyorsun. Partnerinin kendi arkadaşlarının, özel alanının ve hayatının olmasını doğal karşılıyorsun. Telefon kontrol etmek, sosyal medyada kimin ne yaptığını araştırmak veya her davranışın altında bir anlam aramak sana göre değil. Senin için sevgi biraz da karşındaki insanın özgürlüğüne saygı gösterebilmek demek. Karakter olarak özgüvenli, bağımsız ve sınırları olan bir yapın var. Aşık olduğunda kendi arkadaşlıklarını, hobilerini, işini ve günlük düzenini tamamen bırakmıyorsun. Bu da ilişkilerde kendini kaybetmemen açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Kıskançlık hissettiğinde bile bunu hemen bir krize dönüştürmek yerine duygunun geçmesine izin verebiliyorsun. İnsanların hayatındaki her ayrıntıyı bilmenin sevgi göstergesi olmadığını biliyor, güvenmediğin bir ilişkide ise sürekli kontrol etmek yerine ilişkinin kendisini sorgulamayı tercih ediyorsun. Senin aşk anlayışının temelinde “Seni seviyorum ama senin de ayrı bir hayatın var, benim de” düşüncesi bulunuyor. Bu nedenle ilişkilerde boğucu olmaktan çok rahatlatıcı bir partner olma ihtimalin yüksek. Elbette bu hiç kıskanmadığın veya hiç takıntılı düşüncelere kapılmadığın anlamına gelmiyor; sadece bu duyguların seni yönetmesine izin vermiyorsun. Senin için gerçek aşk, birinin hayatını tamamen ele geçirmek değil, iki ayrı insanın kendi kimliklerini koruyarak güçlü bir bağ kurabilmesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın