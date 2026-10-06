Aşkta Kaçıncı Derece Takıntılısın? Cevapların İlişki Karakterini Ele Veriyor!
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Aşık olunca hepimiz biraz değişiyoruz. Normalde umursamadığımız bir mesajın neden geç geldiğini düşünmeye, sosyal medyada yapılan küçücük bir hareketin anlamını çözmeye veya sevdiğimiz insanın kimlerle görüştüğünü merak etmeye başlayabiliyoruz. Peki bütün bunlar nerede normal bir meraktan çıkıp takıntıya dönüşüyor?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Sevgilin mesajına uzun süre cevap vermedi. Ne yaparsın?
3. Sevgilinin sosyal medyada yeni birini takip ettiğini gördün. Tepkin ne olur?
4. Partnerinin telefonunu masada açık gördün. Ne yaparsın?
5. Sevgilin arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Sen o sırada...
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6. Eski sevgilinin yeni bir ilişkisi olduğunu öğrendin. Ne yaparsın?
7. Partnerin “Bu akşam biraz yalnız kalmak istiyorum” dedi. Ne hissedersin?
8. Hoşlandığın kişi sana normalden daha soğuk davranıyor. İlk düşüncen ne olur?
9. Aşık olduğunda hayatındaki diğer şeylere ne olur?
10. Birinden hoşlanıyorsun ama henüz ilişkiniz yok. Ne kadar düşünürsün?
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