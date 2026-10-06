Sen Neyi Kontrol Etmeye Çalışıyorsun? Cevapların Karakterindeki Kontrol İhtiyacını Ortaya Çıkarıyor!
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Hayatımızda kontrol edebildiğimiz şeyler olduğu kadar asla kontrol edemeyeceğimiz şeyler de var. Buna rağmen bazılarımız planların kusursuz ilerlemesini isterken bazılarımız insanların davranışlarını anlamaya ve yönlendirmeye çalışıyor, bazılarımız ise kendi duygularını bile sıkı sıkıya kontrol altında tutuyor.
Peki sen bunlardan hangisisin?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Planladığın bir buluşma son anda iptal edildi. İlk tepkin ne olur?
4. Bir arkadaşın sana bir sorununu anlatıyor. Onu dinlerken kendini tutamayıp...
5. Geleceğin hakkında düşündüğünde aklına ilk ne geliyor?
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6. Bir tartışma sırasında karşı taraf seni yanlış anladı. Ne yaparsın?
7. Sosyal medyada paylaştığın bir fotoğrafa beklediğin ilgiyi görmedin. Ne düşünürsün?
8. Bir işin istediğin gibi ilerlemediğini fark ettin. Ne yaparsın?
9. Yakın olduğun biri sana “Biraz fazla karışıyorsun” dedi. Tepkin ne olur?
10. Hayatında kontrol edemediğin bir şey olduğunu fark ettiğinde...
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Kontrol etmek istediğin şey: HAYATININ GİDİŞATI
Kontrol etmek istediğin şey: BELİRSİZLİK
Kontrol etmek istediğin şey: İLİŞKİLERİN VE İNSANLARIN
Kontrol etmek istediğin şey: KENDİN VE DUYGULARIN
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