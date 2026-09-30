Post-Travmatik Büyüme: Zor Bir Dönem Seni Kırdı mı, Yoksa Güçlendirdi mi?
Hayatta bazı dönemler vardır ki bittikten sonra bile insanın içinde yaşamaya devam eder. Bir ayrılık, büyük bir hayal kırıklığı, başarısızlık, kayıp, taşınma, yalnızlık ya da uzun süre mücadele etmek zorunda kaldığın bir süreç. Bazı deneyimler bizi eski halimize döndürmez. Ama bu her zaman kötü bir şey değildir. Çünkü bazen yaşadığımız zorlukların ardından dünyaya, insanlara ve kendimize bakışımız değişebilir.
Bu test tanı koymaz ve yaşadığın bir travmanın etkisini klinik olarak ölçmez. Yalnızca zor dönemlerden sonra kendini, ilişkilerini ve hayatı nasıl algıladığını eğlenceli bir şekilde değerlendirmene yardımcı olur. Cevaplarını verirken “Nasıl olmam gerekiyor?” diye değil, “Şu an gerçekten nasılım?” diye düşün.
Hazırsan başla!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Geçmişte yaşadığın zor bir deneyimi bugün düşündüğünde...
4. Zor bir dönemden sonra insanlara bakışın nasıl değişti?
5. Başına gelen kötü bir şeyden sonra kendinde fark ettiğin en büyük değişim hangisi?
6. Hayatında büyük bir değişiklik yapmak gerektiğinde...
7. Seni çok zorlayan bir dönemden sonra önceliklerin değişti mi?
8. Bir arkadaşın senin yaşadığın zorluğa benzer bir şey yaşıyor. Ona nasıl yaklaşırsın?
9. Kendinle ilgili zor bir gerçeği fark ettiğinde ne yaparsın?
10. Geçmişteki “eski sen” ile bugünkü sen karşılaşsaydı...
Yeniden Doğdun: Yaşadıkların Seni Dönüştürdü
Kırıldın ve Hala Toparlanma Aşamasındasın
Yaralarını Taşıyorsun Ama Onların Üzerinde Yürümeyi Öğrendin
Güçlenerek Çıktın: Post-Travmatik Büyüme Sende Belirgin
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