Post-Travmatik Büyüme: Zor Bir Dönem Seni Kırdı mı, Yoksa Güçlendirdi mi?

Hayatta bazı dönemler vardır ki bittikten sonra bile insanın içinde yaşamaya devam eder. Bir ayrılık, büyük bir hayal kırıklığı, başarısızlık, kayıp, taşınma, yalnızlık ya da uzun süre mücadele etmek zorunda kaldığın bir süreç. Bazı deneyimler bizi eski halimize döndürmez. Ama bu her zaman kötü bir şey değildir. Çünkü bazen yaşadığımız zorlukların ardından dünyaya, insanlara ve kendimize bakışımız değişebilir.

Bu test tanı koymaz ve yaşadığın bir travmanın etkisini klinik olarak ölçmez. Yalnızca zor dönemlerden sonra kendini, ilişkilerini ve hayatı nasıl algıladığını eğlenceli bir şekilde değerlendirmene yardımcı olur. Cevaplarını verirken “Nasıl olmam gerekiyor?” diye değil, “Şu an gerçekten nasılım?” diye düşün.

Hazırsan başla!