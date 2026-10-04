Evet/Hayır Testine Göre Karakterin Baskın mı Uyumlu mu?
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Bir ortama girdiğinde ipleri eline alan kişi sen misin, yoksa herkesin fikrini dinleyip ortak bir noktada buluşmayı mı tercih ediyorsun? İnsan ilişkilerinde kendi isteklerinin arkasında ne kadar durduğun, tartışmalarda nasıl davrandığın ve gerektiğinde ne kadar geri adım attığın karakterin hakkında düşündüğünden çok daha fazlasını söylüyor.
Peki senin karakterinin baskın tarafı mı daha güçlü, yoksa uyumlu tarafın mı?
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1. Bir ortamda herkes kararsız kaldığında genellikle ilk adımı sen atar mısın?
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2. İnsanların seni ikna etmeye çalışması, kendi fikrine güveniyorsan seni kolay kolay etkilemez mi?
3. Bir arkadaş grubunda plan yapılırken son kararı veren kişi çoğu zaman sen misin?
4. Haksız olduğunu düşündüğün bir konuda ortam gerilse bile fikrini açıkça söyler misin?
5. İnsanların senden hoşlanması için kendi düşüncelerinden veya isteklerinden vazgeçmek sana göre değil mi?
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6. Birinin sana sürekli ne yapman gerektiğini söylemesinden rahatsız olur musun?
7. Tartışma sırasında karşı tarafın fikrine katılmasan bile ortam bozulmasın diye susmayı tercih ettiğin olur mu?
8. Yakın olduğun insanların isteklerini kendi isteklerinin önüne koyduğun sık olur mu?
9. Bir arkadaşının seni kırmaması için aslında istemediğin bir şeyi kabul ettiğin olur mu?
10. İnsanlarla anlaşmazlık yaşamaktansa bazı konularda kendi fikrinden vazgeçmeyi tercih eder misin?
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Karakterin Baskın!
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