Bu Hafta Onedio'da Yayınlanan Haberlere Ne Kadar Hakimsin? 10 Soruluk Gündem Testi
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Geçtiğimiz yedi günde siyaset, spor, teknoloji ve magazin haberleri gündemi birbiri ardına doldurdu. Bu testte 16-22 Kasım haftasında Onedio'da yayınlanan haberlerden seçilmiş 10 soru yer alıyor. Her sorunun tek bir doğru cevabı var ve sonuçta kaç doğru yaptığına göre gündem karnen çıkıyor. Haberleri kaçırmadıysan hepsini bilebilirsin.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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