Geçtiğimiz yedi günde siyaset, spor, teknoloji ve magazin haberleri gündemi birbiri ardına doldurdu. Bu testte 16-22 Kasım haftasında Onedio'da yayınlanan haberlerden seçilmiş 10 soru yer alıyor. Her sorunun tek bir doğru cevabı var ve sonuçta kaç doğru yaptığına göre gündem karnen çıkıyor. Haberleri kaçırmadıysan hepsini bilebilirsin.