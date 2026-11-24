Yargıtay'dan Emsal Karar: Sadakatsiz İşçiye Tazminat Yok, Menfaat Sağlamasa Bile Haklı Fesih Sayıldı
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin aracıyla başka bir firmanın yetkilisini toplantılara götüren ve izinsiz rezervasyon yaptıran kimya mühendisinin işten çıkarılmasını haklı fesih saydı. Aynı şirkette 5 yıl çalışan mühendis, kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak. Kararda, sadakat borcunun ihlali için işçinin maddi menfaat sağlamış olmasının şart olmadığı da vurgulandı.
Kaynak: Sabah
5 yıl çalışan kimya mühendisi, başka bir firmanın işleriyle ilgilendiği gerekçesiyle işten çıkarılınca dava açtı.
Mühendis, işverenin anlaşmalı olduğu otelde başka firmanın yetkilisi adına yöneticilerden izin almadan rezervasyon yaptırdı.
İzinli olduğu günlerde ise işverene ait araçla rakip sektördeki şirketin yetkilisini toplantılara götürdü.
Yargıtay, fesih için işçinin maddi menfaat sağlamasının şart olmadığını belirterek kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesini hukuka aykırı buldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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