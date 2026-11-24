Yargıtay'ın dikkat çektiği ilk olay, mühendisin işverenin anlaşmalı olduğu bir otelde yaptırdığı rezervasyondu. Davacı, başka bir firmanın yetkilisi adına oda ayırttı. Üstelik bunu işyeri yöneticilerine bilgi vermeden ve onlardan izin almadan yaptı.

Daire kararında, mühendisin benzer sektörde faaliyet gösteren başka bir şirketin yetkilisi için toplantılar da organize ettiğini kaydetti.