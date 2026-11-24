İranlı Şarkıcı Parastoo Ahmadi'ye 74 Kırbaç: Başörtüsüz Canlı Yayın Konserinin Cezası Qom'da Uygulandı
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İranlı şarkıcı Parastoo Ahmadi (29) ve grubundan dört kişiye, Aralık 2024'te başörtüsüz verdikleri canlı yayın konseri nedeniyle 23 Kasım Pazartesi günü Qom'da 74'er kırbaç vuruldu. Avukatlar, cezanın iptali, hafifletilmesi ya da ertelenmesi için yaptıkları tüm başvuruların reddedildiğini açıkladı.
[Kaynak: g1, BBC News, Al-Monitor]
Ahmadi ve dört arkadaşına Qom'daki ceza infaz bürosunda 74'er kırbaç vuruldu.
Her şey Aralık 2024'te, YouTube kanalında yayınlanan izleyicisiz bir kervansaray konseriyle başladı.
Haziran'da verilen karar Eylül'de istinafta onandı ve ceza kesinleşti.
İnsan hakları örgütleri infazı "temel haklara açık bir saldırı" olarak niteledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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