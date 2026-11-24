Tahran'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Qom'da, Ceza Hükümlerini İnfaz Dairesi'nin üçüncü şubesinde uygulanan cezayı Ahmadi'nin avukatları duyurdu. Savunma ekibinden bir isim BBC'ye, şarkıcının yanı sıra üç müzisyenin ve yapımcısının da kırbaçlandığını söyledi. Avukat Mostafa Nili'nin aktardığına göre cezayı alanlar arasında konser organizatörü Mohsen Lashkari ile müzisyenler Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri ve Amir-Ali Pirnia de var.

Beş kişi, kırbaç cezasına ek olarak iki yıl boyunca yurt dışına çıkma ve sanatsal faaliyette bulunma yasağı da aldı. Savunma ekibi BBC'ye gönderdiği açıklamada, cezanın iptali, hafifletilmesi ya da ertelenmesi için pek çok girişimde bulunduklarını, ancak hepsinin infazı yürüten kurum tarafından reddedildiğini belirtti.