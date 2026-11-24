Geçmişe dönme şansı olsa neleri değiştireceği sorulan Kaya, verdiği yanıtla yarışma günlerine dair beklenmedik bir yorum getirdi. 'Popstar'a girmezdim' diyen oyuncu, programın kendisine çok şey kattığını, birçok insanla tanışmasına vesile olduğunu ve yarışmanın kötü bir deneyim olmadığını da sözlerine ekledi. Yine de Kaya'ya göre Popstar'a katılmasaydı yolu daha açık olacaktı. 'Popstar bizim önümüze ket vurdu' diyen sanatçı, yarışmadan çıkanların yaftalandığını ve insanların her şeyi 'Popstar'a girdi ya' diye açıkladığını, oysa durumun öyle olmadığını anlattı. Asıl eğitiminin şarkıcılık değil oyunculuk olduğunu da vurgulayan Kaya, böylece yıllar önce kendisini geniş kitlelere tanıtan Popstar sürecine dair düşüncelerini açıkça ortaya koymuş oldu.