Ömür Usta'nın Minibüs Şoförü Safiye'si Aslında Popstar Yıldızı! Aydan Kaya Programla İlgili İtirafta Bulundu
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NOW'un pazar akşamı dizisi Ömür Usta'da minibüs şoförü Safiye'yi canlandıran Aydan Kaya, bir dönem Popstar Türkiye ile adını duyurmuştu. Geçmişe dönme şansı olsa neleri değiştireceği sorulan oyuncu, bugün olsa yarışmaya katılmayacağını söyleyerek yıllar sonra dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Kaynak: Takvim
Aydan Kaya, 2003'te katıldığı Popstar Türkiye'yle adını duyurdu ve şarkıcılıktan oyunculuğa uzanan bir yol çizdi.
Ömür Usta'yla gündeme gelen Aydan Kaya, geçmişe dönse Popstar'a girmeyeceğini ve yolunun daha açık olacağını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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