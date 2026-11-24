Leyla, Brezilya'da izlenme rekorları kıran Avenida Brasil'den uyarlanarak 11 Eylül 2024'te NOW'da yayın hayatına başladı. Küçük yaşta annesini kaybeden ve üvey annesi Nur tarafından terk edilen Leyla'nın yıllar sonra intikam ve adalet arayışıyla geri dönüşünü anlatan dizide Cemre Baysel ile Alperen Duymaz başrolleri paylaşırken, Gonca Vuslateri Nur'u, Yiğit Kirazcı ise baba-oğul ilişkisinin bir tarafını canlandırdı.

Özellikle Vuslateri'nin Nur karakteriyle sofra başındaki çıkışı sosyal medyada montajlara ve mizah paylaşımlarına konu olmuş, oyuncu bu sahnenin büyük bölümünün doğaçlama olduğunu geçtiğimiz günlerde Enis Arıkan ile Boş Ders programında anlatmıştı. Sosyal medyada bu kadar konuşulan Leyla'nın yapımcısı Ay Yapım için Emmy yolu da yabancı değildi.