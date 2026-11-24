Uluslararası Emmy Ödülleri 2026 Kazananları Belli Oldu: Leyla, En İyi Telenovela Ödülünün Sahibi Oldu!
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54. Uluslararası Emmy Ödülleri, Pazartesi gecesi New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'den ödüle uzanan isim, NOW ekranlarının Ay Yapım imzalı dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... oldu ve En İyi Telenovela, yani Türkiye'deki adıyla en iyi pembe dizi dalında kazanan olarak açıklandı. Drama ve komedi dallarının ödülleri ise Apple TV'nin Fransız yapımı Carême'i ile Netflix'in Arjantin yapımı División Palermo'sunun oldu.
Kaynak: Hollywood Reporter
Leyla, Brezilya yapımı Avenida Brasil'den uyarlanıp 11 Eylül 2024'te NOW'da başlayan bir Ay Yapım dizisi.
Leyla, Kara Sevda, Yargı ve Deha'dan sonra telenovela dalında Emmy kazanan dördüncü Türk dizisi oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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